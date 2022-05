Jóvenes migrantes enviados a DC desde Texas logran conseguir un hogar

Dos jóvenes migrantes venezolanos y uno nicaragüense celebran este martes la realización de un sueño: encontrar una vivienda en el área de Washington DC tras ser enviados en autobuses desde Texas.

Breiner Alejandro Torres, José Ángel Sarria y Ronald López llegaron el pasado mes de abril a Washington DC solamente con lo que tenían puesto y enfrentado las dificultades propias de los recién llegados a Estados Unidos.

Son parte de los más de 200 inmigrantes han llegado en las últimas semanas al área de Washington DC en autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en protesta con el gobierno de Joe Biden.

Muchos no tienen la misma suerte que estos tres jóvenes.

Sarria, de Venezuela, contó que “lo más difícil que he vivido acá es el idioma... ha atravesado por varias dificultades pero poco a poco me he ido ayudando".

Este martes, mostraron su nuevo hogar, que lograron gracias a la Red de Ayuda de Caridades Católicas.

“Dormir en el suelo en un cartón cuatro, cinco días, enfermo y aquí en una habitación, si usted entrara, duermo como un rey", dijo López, de Nicaragua.

“A mí el temor se me fue cuando vi en el camino, en México muchas veces yo dormí en la calle", agregó.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas investigaron a un conductor y así fue que dieron con los inmigrantes.

Torres, de Venezuela, agradeció a la organización caritativa. “Si no es por la ayuda de acá de la iglesia, de los frailes, no tuviéramos un hogar, no tuviéramos dónde comer, no tuviéramos dónde poder estar estables y estar bien”, dijo.

Organizaciones que ayudan a este grupo de inmigrantes que han llegado a la capital del país hacen un llamado a la comunidad.

“Si alguien tiene una casa o solamente un cuarto libre pueden contactar a caridades católicas o a otras organizaciones para ayudar a los inmigrantes”, dijo el padre Nepi Willemsen, sacerdote carmelita.

Los tres migrantes ya pueden descansar en su nueva casa y ahora esperan poder cumplir sus metas y sueños y así como ayudar a sus familias en sus respectivos países.