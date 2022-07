Departamento de Justicia federal investiga alegaciones de discriminación racial en policía de Maryland

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Federal de Maryland anunciaron el viernes que abrirán una investigación sobre las denuncias de que el Departamento de Policía Estatal de Maryland ha sido racialmente discriminatorio en sus prácticas de contratación y promoción.

Los ex y actuales policías negros del estado de Maryland hablaron con nuestra cadena hermana, News4, el año pasado, donde relataron historias similares sobre la cultura de su departamento.

"Siempre tenemos que cuidar nuestras espaldas: lo que decimos, lo que hacemos", reveló un oficial que deseaba permanecer en el anonimato en febrero de 2021. "Y nunca es un campo de juego parejo".

“Existe el sistema de los 'good old boys', y nosotros no somos parte de él”, añadió otro policía.

Si bien los soldados afroamericanos representan menos del 12 % del departamento general, los datos han demostrado que son más disciplinados que los soldados blancos, especialmente en 2020.

"Devuelven castigos escandalosos que son inapropiados para cualquier soldado y está muy claro que les está sucediendo a los soldados afroamericanos", sostuvo anteriormente el abogado Clarke Ahlers. Ahlers ha defendido a algunos soldados negros que dicen que fueron sancionados injustamente.

“Soy un hombre blanco mayor conservador. No soy una persona que ve o grita racismo en todo momento”, dijo Ahlers. "En los tres casos de soldados afroamericanos que he representado, creo que hubo un prejuicio racial manifiesto contra estos soldados".

El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal informaron el viernes que su investigación se llevará a cabo de conformidad con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, origen nacional, sexo y religión.

“La discriminación no tiene cabida en ningún lugar de trabajo, y especialmente en las agencias de aplicación de la ley”, aseguró la Fiscal General Auxiliar, Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Nuestra investigación determinará si el Departamento de Policía Estatal de Maryland ha creado barreras racialmente discriminatorias para las personas negras que buscan oportunidades laborales y promociones y, de ser así, identificará las reformas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades laborales”, agregó.

"Doy la bienvenida a la investigación"

Por su parte, el superintendente de la policía estatal de Maryland, el coronel Jerry Jones, aceptó la pesquisa e insistió en qué se han tomado cartas en el asunto para eliminar cualquier tipo de discriminación.

“Se han tomado medidas significativas y continúan abordando incluso la percepción de racismo o trato injusto de cualquier tipo”, afirmó Jones.

"Estoy al tanto de la investigación del Departamento de Justicia de los EEUU, después de recibir una notificación esta mañana. Doy la bienvenida a esta investigación. He asegurado al Departamento de Justicia que el Departamento de Policía Estatal de Maryland cooperará plenamente con la investigación y ayudará a los investigadores de cualquier manera posible", resaltó.

Después del informe original sobre el tema transmitido por nuestra cadena hermana News4, Jones presentó soluciones para mejorar el Departamento en una reunión del Caucus Negro Legislativo de Maryland en abril de 2021.

Pero algunos soldados cuestionaron si esos cambios, que incluyeron la instalación de un director de oficina calificado para la igualdad de oportunidades laborales y el cambio de la junta que disciplina a los oficiales, fueron suficientes.

A continuación se muestra la declaración completa del superintendente del estado de Maryland, el coronel Jerry Jones:

"El Departamento de Policía Estatal de Maryland se mantiene firme en su compromiso de brindar servicios de aplicación de la ley de la más alta calidad a la gente de Maryland, al tiempo que garantiza la equidad dentro de nuestras filas y en la forma en que se brindan servicios de seguridad pública a nuestros ciudadanos. Se han tomado medidas significativas tomado y sigo abordando incluso la percepción de racismo o trato injusto de cualquier tipo. Me he comprometido a abordar cuestiones de diversidad e inclusión a lo largo de mi mandato y el trabajo continúa. Caucus, la Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley, la Oficina de Equidad e Inclusión de la Policía Estatal de Maryland y otras partes interesadas, implementé nuevos procedimientos e iniciativas, abrí nuevas líneas de comunicación y contraté expertos en la materia, todo con el fin de garantizar la El Departamento se ocupa de estos problemas y es un líder en la aplicación de la ley en estos asuntos. al tanto de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, luego de recibir una notificación a última hora de esta mañana. Doy la bienvenida a esta investigación. He asegurado al Departamento de Justicia que el Departamento de Policía Estatal de Maryland cooperará plenamente con la investigación y ayudará a los investigadores de cualquier manera posible. Mientras tanto, los soldados dedicados y los empleados civiles del Departamento continuarán sirviendo y protegiendo a los ciudadanos de Maryland con el coraje y el servicio desinteresado por el que han sido conocidos durante los últimos 101 años".