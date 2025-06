¿Dónde está Kyle? Familia hace vigilia en honor a estudiante desaparecido en Fairfax

Los seres queridos de Kyle Coleman se reunieron para orar el martes en la preparatoria Battlefield en Haymarket, Virginia.

El estudiante de 19 años del Morehouse College, del condado Prince William, se encontraba desaparecido desde el viernes luego de sufrir un accidente vehicular.

Alrededor de las 6:30 p. m. del martes, la policía del condado Fairfax encontró un cuerpo en un estanque cerca de donde Coleman sufrió el accidente automovilístico. El cuerpo no fue identificado de inmediato.

Coleman es conocido por su servicio a la comunidad a través de su capítulo local de Jack and Jill of America.

“Fue elegido presidente de nuestro capítulo de Jack and Jill, y es un gran honor”, ​​expresó Alene Devereaux, de la sección de Jack and Jill of America del condado Prince William. “[…] Era una persona cariñosa y divertida, y su espíritu era cálido, y eso es lo que él quería que lleváramos”.

Según sus padres, Coleman se reunió con amigos en la zona de Tysons del condado Fairfax el viernes por la noche. Al no regresar a casa, rastrearon su auto. Esto los llevó a una grúa, donde se enteraron de que su auto se había estrellado cerca de Galleria Drive alrededor de las 11:20 p. m. de esa noche.

La policía encontró el auto abandonado con el teléfono de Coleman aún dentro. El lunes, la policía registró la zona con perros de caza, pero los investigadores no encontraron nada hasta el día siguiente.

Nuestra cadena hermana News4 habló con los padres de Coleman unas dos horas antes de que se encontrara el cuerpo sin identificar.

"Era un niño maravilloso, una alegría. Realmente no nos dio ningún problema", detalló su madre, Cimmerian Coleman. "Simplemente era muy querido, muy querido en la comunidad, muy tranquilo. Era una persona dinámica, con su capacidad de liderazgo y su capacidad académica".

El cuerpo encontrado cerca del lugar del accidente fue llevado al médico forense. La policía dijo que podrían tener noticias el miércoles.