La mayoría de los homicidios en DC en el 2023 aún no se han resuelto

Los líderes de DC sienten la presión de parar la violencia mientras aumenta la cifra de asesinatos en la jurisdicción a un ritmo asombroso.

Un doble homicidio en Brentwood la noche del miércoles subió el número de asesinatos a 212, mucho más rápido que los años anteriores. Más del 70% de esos casos aún no se han resuelto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En su audiencia de confirmación el miércoles, la jefa interina Pamela Smith testificó que debido a bajos niveles de personal está al límite de su capacidad.

En el lugar de un homicidio la noche del miércoles, le preguntaron si tenía el personal suficiente para investigar un creciente número de crímenes violentos.

“Es una cantidad de casos muy amplia”, dijo. “Mientras se registren más crímenes y muchos homicidios, es ciertamente amplia, pero siempre estamos evaluando la cantidad de casos para nuestros oficiales y nuestros detectives”.

A pesar del aumento de homicidios este año, Smith dijo que los delitos violentos disminuyeron en los últimos 30 días en comparación con los 30 días anteriores.

“Over the last 30 to 60 days, we've come down in a lot of those areas where some of these violent crime activities have been occurring,” she said. “We will continue to do what we're doing in this space with our law enforcement partners.”

"Durante los últimos 30 a 60 días, hemos llegado a muchas de esas áreas donde han estado ocurriendo algunos de estos delitos violentos", dijo. "Continuaremos haciendo lo que estamos haciendo en este espacio con nuestros socios en las fuerzas del orden”.

De acuerdo a la policía, desde el 26 de agosto hasta el 24 de septiembre, los homicidios bajaron en un 37%, los robos bajaron en un 23% y los robos de autos bajaron en un 27% comparados a los 30 días anteriores.