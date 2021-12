Sujeto roba auto con niña de 11 años adentro en Montgomery

MARYLAND - Las autoridades del condado Montgomery, en Maryland, están tras la pista de un sujeto que robó una camioneta la tarde del jueves con una niña de 11 años a bordo. El ladrón abandonó el vehículo al poco tiempo tras darse cuenta que la pequeña estaba en el asiento trasero, contó su familia.

Los hechos se registraron sobre las 11 p.m. del Día de Acción de Gracias.

Tras compartir juntos, la familia decidió ir a dejarle un plato de comida a una señora mayor miembro de su iglesia. La menor estaba esperando en la camioneta de su madre, una Honda Pilot , en Fenwick Lane en Silver Spring, cuando un desconocido ingresó al auto y aceleró, según la policía.

"Pasó así en cuestión de un segundo", contó America Villatoro, tía de la niña. "No me puedo imaginar a un niño más pequeño, que no puede hablar, que no puede actuar."

La niña le dijo a su familia que pretendió estar dormida mientras el sospechoso manejaba. Eventualmente, el hombre descubrió que la menor estaba en el vehículo y dejó la camioneta en Weller Road, cerca de Georgia Avenue en Glenmont.

Pero la dura experiencia de la niña no terminó ahí. Según contó su familia, la pequeña deambuló por aproximadamente cinco horas buscando una estación de bomberos, hasta que un buen samaritano la vio y la ayudó a llegar a casa.

Afortunadamente, la niña no salió herida.

"La niña pues pudo actuar muy inteligentemente y esto la ayudó a tener un final feliz", dijo Villatoro.

"Un consejo para los padres: nunca por favor en ningún momento dejen solos a sus hijos porque nosotros tuvimos un final feliz, pero no todos cuentan con [eso]", agregó.

Una descripción del sospechoso no estuvo disponible de inmediato.

Esta es una historia en desarrollo. En nuestros Noticieros Telemundo 44 a las 5p, 6p y 11p tendremos las últimas actualizaciones.