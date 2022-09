Estas son las tácticas que utilizan los estafadores para robar las cuentas en las redes sociales

Ya sea para robar dinero o datos personales, cada vez son más las víctimas de las estafas llamadas phishing. Según el Centro de Recursos para el Robo de Identidad, esta práctica aumentó más de 1,000% durante la pandemia. Los estafadores utilizan mensajes como estos para engañar a los usuarios.

"Si tú me das $100, recibes $1,500. Si mandas $200 recibes $2,400", denunció Sheila López, víctima de phishing.

Precisamente, el portavoz de Identity Theft Resource Center, James E. Cooper, reiteró que "las cuentas de redes sociales están en la mira de criminales de identidad. Tenemos que crear el hábito de proteger todas las cuentas en línea que usan nombres de usuarios y contraseñas".

Del mismo modo, los timadores también crean cuentas falsas para solicitar beneficios estatales y federales usando tu identidad. Este fue el caso de Maura Bermudez.

"Como a la hora mi hermana me dice: 'Están publicando a tu nombre'. Yo le dije: '¿Cómo?' 'Si, me dice están ofreciendo dinero en tu nombre'. No pero no soy yo", refutó.

La conectividad y la mensajería instantánea son cosas de todos los días, pero precisamente eso nos hace más vulnerables a que nos roben las cuentas. Aquí cómo evitarlo.

Por su parte, Cooper destacó que los casos de fraude relacionado a los beneficios de desempleo el año pasado y este año ha aumentado un 88% al igual que sucede con "cupones de alimentos y préstamos del gobierno".

El robo de una cuenta es tan fácil como enviar un enlace malicioso a la víctima. Cooper destacó que las cuentas de empresas en las redes sociales pueden ser las más afectadas dentro de esta práctica debido a que el dinero es casi imposible de recuperar.

"Los criminales toman el control y roban el dinero de esas cuentas y en más de 60% de los casos los dueños legítimos no pueden recuperar su cuenta y tienen que empezar de nuevo", subrayó.

Por tal razón, los expertos recomiendan no hacer clic en un mensaje inesperado de un contacto, sin llamar a la persona y verificar si es cierta la información así como no usar el mismo nombre de usuario y contraseñas en otras cuentas.