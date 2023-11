“Me van a matar”: le salva a vida tras presunta persecución de sicarios en apartamentos de Maryland

Una mujer de Maryland relató en exclusiva a Telemundo 44 el dramático momento en el que un joven tocó a la puerta de su apartamento pidiendo ayuda y, al abrir, se llevó una sorpresa.

Una buena samaritana que prefirió no ser identificada estaba en su vivienda con su familia cuando escuchó a alguien golpear desesperadamente las puertas de varias unidades y pedir auxilio. Al ver que nadie abrió, esta decidió hacerlo.

“Salí y no le conocía su cara porque estaba lleno de sangre. Me dice: 'Me van a matar'. Venían dos hombres atrás de él. Sí, abrí la puerta”, detalló.

La mujer indicó que, al parecer, al entrar a su apartamento localizado en el 20400 de Lost Knife Circle, la víctima inmediatamente cerró la puerta y se desplomó.

“Se desmayó el muchacho y yo no hallaba qué hacer. Llamando a la policía estaba cuando él se despertó y me dijo 'Regáleme una llamada' y yo escuchaba por el teléfono que él estaba llamando a sus familiares", señaló.

El hombre fue herido de bala y apuñalado con un machete en la cabeza, según la policía de Montgomery. Las autoridades también confirmaron a este medio que no pudieron capturar a un sospechoso que buscaron por horas en la zona y que en la llamada de emergencia fue descrito como hispano.

La buena samaritana agregó que le preguntó a la víctima qué había hecho a lo que este respondió: "Aquí están atrás, me van a matar si oyen. Cállese, no hable duro. Me van a matar, nos van a matar a todos acá”.

Minutos después, llegaron familiares del joven y agentes de la policía al apartamento, según la mujer. No obstante, afirmó tener miedo y que supuestamente la violencia se ha apoderado de la zona.

Mientras, se espera que el herido en este incidente se recupere. Al momento, la administración del complejo así como las autoridades no contestaron a nuestros intentos de comunicación.