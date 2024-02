Legisladores de Maryland consideran establecer Alerta Púrpura para desaparecidos con necesidades especiales

Es posible que conozca las alertas Plata y Ámbar para adultos mayores y niños desaparecidos. Ahora, los legisladores de Maryland están considerando establecer una Alerta Púrpura que podría ayudar a las personas desaparecidas con necesidades especiales.

Un padre del área de DC cuyo hijo no verbal estuvo desaparecido durante seis angustiosos días testificó el martes ante los legisladores de Maryland que están considerando un proyecto de ley que crea una Alerta Púrpura.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El proyecto de ley Alerta Púrpura ordena a la policía estatal crear un “sistema para la rápida difusión de información para ayudar a localizar a una persona desaparecida”, incluso capacitando a las agencias policiales en todo el estado y estableciendo sistemas para compartir detalles cruciales.

"Tenemos una serie de alertas en nuestro sistema, incluidas las de personas mayores y niños secuestrados", indicó el senador estatal Jeff Waldstreicher, demócrata del condado Montgomery. "Esto tiene sentido para que todos puedan saber si falta alguien que tiene una discapacidad".

La Alerta Púrpura cubriría a las personas que tienen un deterioro cognitivo, una discapacidad intelectual o del desarrollo o una lesión cerebral.

“Este proyecto de ley crea esa alerta, que es muy necesaria para una población que realmente no puede valerse por sí misma”, dijo el senador estatal Arthur Ellis, demócrata del condado Charles.

PADRE DE MARYLAND TESTIFICA EN APOYO A LA MEDIDA

Jimmy Hall testificó en apoyo del proyecto de ley Alerta Púrpura en Annapolis, con la esperanza de ayudar a otras familias que necesitan ayuda para llevar a sus seres queridos a un lugar seguro.

El hijo de Hall, Rashawn Williams, que tiene síndrome de Down, desapareció en octubre.

Debido a que Williams es adulto, no calificó para una Alerta Amber después de salir de su residencia grupal y subirse a un autobús.

Hubo un retraso significativo en que Williams fuera reportado como persona críticamente desaparecida. Luego, pasaron los días hasta que lo encontraron.

“Si la alerta estuviera vigente, alguien lo habría visto y el público habría hecho lo que el departamento de policía y Metro no podrían haber hecho”, declaró Hall.

Un hombre con síndrome de Down que desapareció hace cinco días fue visto el sábado en la estación de Metro de Glenmont. Su familia está desesperada por saber de su paradero.

En ese momento, Hall expresó su frustración porque Metro no había publicado las imágenes de vigilancia que esperaban ver.

"Es como si mi hijo no fuera importante. Imagínese que fuera el hijo de un senador… o del gobierno. Tendrían un helicóptero. Lo habrían encontrado esa noche", agregó Hall. "Sé que subió al autobús, pero no sabemos dónde se bajó porque no tenemos imágenes para ver".

Después de casi una semana, Williams fue encontrada en la estación de metro de Glenmont. El video de vigilancia lo muestra deambulando e intentando pasar las puertas de entrada.

Rashawn hambriento y deshidratado pero feliz de ver a su familia.

Hall dijo que se siente bien al impulsar un cambio para la próxima familia que pierde a alguien como Rashawn, que no puede pedir ayuda. “La Alerta Púrpura podría ser su voz, hablar por ellos, algo que Rashawn no tenía”, finalizó Hall.