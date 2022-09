Estas son las leyes que entrarán en vigor en DC y Maryland a partir del 1 de octubre

Las nuevas leyes que comienzan el sábado 1 de octubre de 2022 en DC y Maryland afectan las licencias pagadas, las medidas de seguridad de los asientos para automóviles, las restricciones de no competencia de los empleadores y más.

Aquí hay un desglose de los cambios que entrarán en vigencia.

Nuevas leyes en Washington DC

Licencia pagada: Las madres y los padres que trabajan en DC pueden recibir un mes más de licencia parental pagada a partir del 1 de octubre, y los empleados de DC que necesitan cuidar a un miembro de la familia o tomar una licencia médica, calificarán para seis semanas más de licencia pagada que lo que se ofrecía anteriormente.

El Concejo del Distrito de Columbia aprobó la Ley de Enmienda de Emergencia de Licencia Pagada Universal de 2022 en julio para expandir el programa de Licencia Familiar Pagada.

Esta es la cantidad máxima de licencia pagada que los empleados de DC pueden recibir en un periodo de un año:

El permiso parental se amplía de ocho semanas a 12 semanas,

La licencia familiar se amplía de seis semanas a 12 semanas,

La licencia médica se amplía de seis semanas a 12 semanas,

La legislación también elimina el período de espera de una semana para que los empleados reciban pagos de beneficios.

Los empleadores también se benefician de la medida, que reduce su tasa de contribución del 0,62 % al 0,26 % del salario bruto a partir del trimestre que comienzó el 1 de julio de 2022.

Restricciones de no competencia: La Ley de Enmienda de Aclaración de No Competencia de 2022 restringe a los empleadores de DC de celebrar acuerdos de no competencia con empleados que ganan menos de $150,000 y médicos con licencia que ganan menos de $250,000.

Originalmente, la ley promulgada en enero de 2021 habría implementado una prohibición radical en casi todos los acuerdos de no competencia de los empleados. Pero DC continuamente puso la ley en un segundo plano después de que las empresas expresaron sus preocupaciones. La alcaldesa de la capital del país, Muriel Bowser, promulgó la ley enmendada en julio después de que el Concejo de DC recibiera comentarios de las partes interesadas.

A diferencia de pieza legislativa de 2021, la ley enmendada permite a los patronos restringir que los empleados actuales trabajen en otros trabajos en ciertas situaciones, como aquellas que podrían comprometer la información confidencial o crear conflictos de intereses.

La ley no es retroactiva y no impide que los empleadores hagan cumplir acuerdos de no competencia preexistentes.

Nuevas leyes en Maryland

Asientos de seguridad: A partir del 1 de octubre, todos los asientos de seguridad para niños deben mirar hacia atrás hasta que tengan que el menor tenga dos años de edad, a menos que el niño cumpla o exceda la altura y el peso indicados en las pautas del asiento. Los legisladores de Maryland aprobaron la SB 176 en abril para actualizar la ley estatal que protege a los niños que viajan por las carreteras.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras ( NHTSA, en inglés) dice que los padres deben mantener a sus hijos mirando hacia atrás durante el mayor tiempo posible, ya que es la posición más segura en un choque.

"Su hijo debe permanecer en un asiento para automóvil orientado hacia atrás hasta que alcance el límite máximo de altura o peso permitido por el fabricante de su asiento para automóvil", explicó la NHTSA.

Las investigaciones sobre asientos de seguridad muestran que los niños de hasta 23 meses tienen aproximadamente un 75% menos de probabilidades de morir o sufrir lesiones graves en un asiento de seguridad orientado hacia atrás que en uno orientado hacia adelante porque la fuerza del choque se distribuye de manera más uniforme en la parte posterior del asiento.

La orientación hacia atrás también limita el movimiento de la cabeza durante un choque, lo que reduce la posibilidad de lesiones en el cuello y mantiene al niño más seguro, informó Consumer Reports.

Ley Move Over: La Ley Move Over en Maryland se ampliará para exigir a los conductores que cambien de carril o reduzcan la velocidad cuando se acerquen a cualquier vehículo detenido, parado o estacionado que muestre señales de advertencia, incluidas luces de advertencia de peligro, bengalas en la carretera u otras señales de precaución, incluidos los conos, señales de precaución o señales de advertencia no vehiculares, según el Departamento de Transporte de Maryland.

Haz clic aquí para obtener más información sobre la ley.