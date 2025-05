Liberan de la cárcel a hombre acusado de secuestrar a niña y luego es arrestado por ICE

Una madre del norte de Virginia afirmó sintir miedo y frustración luego de que las autoridades liberaran al acusado de intentar secuestrar a su hija de 4 años.

Sin embargo, la madre señaló que su temor se ha convertido en alivio tras su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 44. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Han pasado casi dos años desde que los gritos de su hija en plena noche resonaron en el apartamento de la familia en Annandale.

"Salté de la cama de inmediato y salí corriendo por el pasillo", recordó su madre, Christy. Le pidió a Telemundo 44 que ocultara su identidad. "Solo veo un pie saliendo por la ventana. Le pregunté qué le pasaba y solo pudo decir: '¡Niño grande, niño grande me agarró!'".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La policía del condado Fairfax respondió, y los forenses encontraron una huella parcial de la palma de la mano y del pulgar que condujo al arresto de Hyrum Baquedano Rodríguez, quien entonces tenía 24 años.

Las autoridades afirman que no era la primera vez que se le acusaba de un delito contra un menor y que ya había sido condenado por robos.

En mayo de 2024, la fiscalía presentó un acuerdo de culpabilidad en el que Baquedano Rodríguez se declararía culpable del delito grave de secuestro y el delito menos grave de allanamiento ilegal y cumpliría hasta dos años de prisión.

El juez rechazó el acuerdo y redactó una opinión mordaz que decía, en parte: "[…] Cuando el acusado ha cometido un delito de tal gravedad que solo puede describirse como una amenaza existencial para la vida de un menor, el único objetivo de la sentencia que probablemente proteja a la comunidad es un largo período de encarcelamiento".

Christy afirma que nunca le gustó la declaración de culpabilidad y que estuvo de acuerdo con la decisión del juez.

Creo que tenía las mejores intenciones y creo que todo lo que dijo en su declaración tenía sentido. No es tiempo suficiente.

La semana pasada volvió a ocurrir: un segundo juez rechazó un nuevo acuerdo de culpabilidad similar por dos años de prisión, y declaró a la fiscalía: "Al tribunal le preocupa la gravedad del delito, el hecho de que los antecedentes penales del acusado indiquen antecedentes de otras relaciones con menores, que la posible sentencia en este caso sea demasiado leve, y el tribunal tiene una gran preocupación por el interés en la seguridad pública".

En respuesta, la fiscalía retiró ambos cargos, comúnmente conocidos como nolle pros.

Christy se enteró por teléfono.

"Inmediatamente me dijeron que no procesarían el caso, y me desanimé, porque no quería que lo dejaran salir. Dije: 'Eso significa que lo liberarán hoy', y ella dijo que sí. Le dije: 'No estoy nada contenta con eso'", expresó.

Cuando se le preguntó por qué se retiraron los cargos, una portavoz del fiscal del estado envió un comunicado que decía: "Las acusaciones en este caso son profundamente preocupantes. Desafortunadamente, graves problemas probatorios obligaron a los fiscales a buscar la rendición de cuentas mediante un acuerdo de culpabilidad. Estamos decepcionados con la decisión del juez de rechazar lo que consideramos el mejor resultado posible".

Natalie, la abuela sustituta de la niña, asistió a la audiencia en representación de la familia. Sabía que Baquedano Rodríguez podría ser buscado por ICE. Así que, después de la audiencia, llamó por teléfono.

"Llamé a la línea directa y le di toda la información que tenía a la persona que me atendió", indicó Natalie.

Cuando Baquedano Rodríguez salió de la cárcel del condado Fairfax el viernes, agentes del ICE lo esperaban y lo arrestaron. El ICE afirma que recibió una orden de deportación y que ahora se encuentra bajo su custodia en un centro de detención.

"Fue un alivio", dijo Christy. "Le dije a mi familia: 'Dios protegió a mi pequeña, pero ¿quién protegerá a la siguiente?'".

Después de dos largos años, Christy y su familia por fin sienten algo de seguridad.