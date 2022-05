Live Nation Concert Week: conciertos por solo $25 en el área de DC

WASHINGTON - Si tienes ganas de ir a un concierto, pero no quieres vaciar la cartera, aprovecha: Live Nation tiene una promoción de una semana que te permite comprar entradas para espectáculos por tan solo $25.

El precio incluye los impuestos y cualquier tarifa extra, según la compañía de eventos.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

La promoción de Live Nation Concert Week va desde el miércoles, 4 de mayo, hasta el martes, 10 de mayo.

Más de 100 conciertos y eventos de comedia en el área de Washington y Baltimore están en oferta. Puedes encontrar los shows bajo la promoción aquí.

Los artistas latinos bajo Concert Week

Entre los conciertos bajo la promoción está Hombres G (The Filmore Silver Spring), Pitbull (Jiffy Lube Live), Enanitos Verdes (The Filmore Silver Spring), Santaa y Earth, Wind and Fire (Jiffy Lube Live), Los Angeles Azules (EagleBank Arena) y Gloria Trevi (The Theater at MGM National Harbor).

Puedes encontrar la lista completa aquí.