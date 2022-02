Lluvias el jueves y viernes en el área de DC antes de descenso en temperaturas

Mantén tu paraguas a la mano estos próximos días: el área de Washington, D.C., se prepara para recibir intensas precipitaciones y experimentar un sube y baja de temperaturas.

Este jueves y viernes hay 100% de posibilidad de lluvia. Se vislumbra que la región podría recibir cerca de una pulgada, con lo peor de los aguaceros la noche del jueves y hasta el mediodía el viernes.

Una fuerte tormenta invernal se encontraba dejando una mezcla de lluvia, lluvia gélida y nieve sobre gran parte de Estados Unidos, y la ruta del temporal va desde New Mexico hasta Vermont. El área de Washington no verá mayores impactos, pero un aviso de tiempo invernal fue emitido para el condado Frederick desde las 5 a.m. hasta las 4 p.m. del viernes por la lluvia helada. Aquí puedes encontrar una lista completa de las alertas del tiempo.

El área de Washington verá otro cambio radical en las temperaturas: el jueves será inusualmente cálido para esta época, mientras que el sábado, se predice una jornada helada.

El jueves, el día iniciará en los 40 grados Fahrenheit pero hacia el anochecer se acercarán a los 55 grados F.

El viernes, abrígate bien. Las temperaturas se posicionarán en el rango de los 40 grados F durante la mañana, pero descenderá a los 32 grados F para las 7 p.m. u 8 p.m.

Algo de aguanieve o nieve podrían caer con la lluvia durante la noche del viernes, pronostica la Autoridad en el Tiempo. Está atento al pronóstico porque hay un 30% de posibilidad de precipitaciones de lluvia helada, lo cual podría complicar las condiciones en las carreteras.

Después de la lluvia, llega elf río intenso. Un frente de aire ártico pasará por la región, provocando así fuertes ráfagas de viento. La sensación térmica podría ser inferior a los 10 grados F durante la noche del viernes.

El sábado será un día helado con temperaturas entre los 25 grados F y los 33 grados F, aproximadamente. Pero el viento hará que se sienta más frío.

El domingo será el mejor día para actividades al aire libre, con menos viento y temperaturas cerca de los 40 grados F.

La próxima semana será tranquila, con máximas en el rango de los 40 grados F y días parcialmente soleados hasta al menos el miércoles.

