Estafa a migrantes en DC: lo acusan de traer maestros de Centroamérica para explotarlos

La Oficina del fiscal general de DC acusó a una empresa que se hacía pasar como patrocinadora de visas para presuntamente engañar a profesores que venían a trabajar en la región.

Provenientes de Honduras, Colombia, El Salvador y otros países, 61 maestros llegaron a la capital del país para enseñar en las escuelas públicas, pero terminaron pagando excesivas cantidades dinero al supuesto patrocinador de visas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Ese fue el caso de Dulce María Núñez quien afirmó que después de las deducciones del "seguro y dinero de impuestos", el restante de su cheque no le alcanza para subsistir.

“Yo me doy cuenta al primer mes de pagarle a él y ver mi cheque de lo que yo estoy recibiendo, me doy cuenta de que yo no tengo dinero para comprar comida, de que no tengo dinero para pagar la luz, de que me sobran 15 dólares al mes”, expresó Núñez.

La profesora asegura haber pagado más de $11,500 al presunto patrocinador, Francisco López, desde el 2017 hasta el 2019.

“Cada profesor pagaba una suma diferente, de acuerdo al año en el que estaba. Los profesores de primer año pagaban $650, los de segundo $550 y así como que iba bajando $100”, explicó.

Los educadores denunciaron sus casos ante la Oficina del fiscal general de Washington a principios de 2019, al tiempo que dijeron ser explotados y amenazados por López.

“Algunos profesores vinieron a nosotros y nos dijeron que el señor Francisco López y las empresas que había creado decían ser sus patrocinadores de visas cuando no lo eran y los amenazaban con deportarlos o perder sus empleos si no le pagaban las sumas de dinero que exigía por un servicio que nunca prestó”, señaló Wendy Weinberg.

Luego de la investigación, la fiscalía le impuso una multa de $30,000 a López y deberá abstenerse de ayudar con visas o permisos de trabajo a personas extranjeras, no puede reclutar profesores de otros países, no podrá ser patrocinador de alguna persona.

Si incumple este acuerdo, deberá pagar una multa de $1 millón, según la fiscalía.

Cualquier persona que sienta que se le están violando sus derechos laborales, sin importar su estatus migratorio puede ingresar a esta página web o llamar al 202-442-9828.

La Oficina del fiscal general también recomienda a las personas que buscan estas oportunidades de llegar a trabajar a Estados Unidos, consultar la página web del Departamento de Estado para confirmar las empresas que están autorizadas para ser patrocinadoras de trabajadores.