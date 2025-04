Lo deportaron por presunto vínculo con el Tren de Aragua; su esposa insiste en que es inocente

Hace semanas el gobierno del presidente Donald Trump envió a decenas de venezolanos señalados de ser presuntos miembros del Tren de Aragua a una cárcel en El Salvador.

Sin embargo, familiares de los detenidos le dijeron a Telemundo 44 que están viviendo una pesadilla debido a que no se han podido comunicar con ellos.

Ese es el caso de Luz Zambrano y su esposo Julio Enrique Zambrano Pérez. Ambos acudieron a una cita en una oficina de inmigración el 29 de enero con su hija, pero Julio no regresó a casa.

“Él es de Aragua, de Maracay, entonces le empezaron a decir que si él pertenecía a esa banda, dónde se había hecho esos tatuajes. Él simplemente tiene dos tatuajes: uno en su mano derecha que es una rosa y uno que es la corona”, explicó Luz.

La mujer agregó que a su esposo lo trasladaron a un centro de detención en Georgia y que eventualmente le negaron el derecho a fianza. Asimismo, Luz denunció que las autoridades lo habrían vinculado con el Tren de Aragua por el calzado que utilizaba y sus fotografías.

“Por supuestamente como él vestía con sus zapatos Jordan, que él hacía pose en fotos cuando él no hacía pose. Lo único que ponía era la mano así que es algo normal en uno el venezolano”, explicó.

Luz negó que ella o su esposo tengan relación con el Tren de Aragua. Al mismo tiempo indicó que justo cuando pensaron que Julio sería deportado a Venezuela, se llevaron una sorpresa amarga.

“Él me llama nuevamente. Él me dice 'Ya, ahora sí nos van a sacar. El oficial dice que nos vamos a la casa'. Al otro día en la mañana, se para su hermana a las ocho de la mañana y me dice: 'Luz, a mi hermano se lo llevaron para El salvador'. Yo digo: 'No puede ser”, relató.

Luz afirmó que esa fue la última llamada en la que escuchó a su esposo.

“Yo me imagino la frustración de él de ese día que lo bajaron de ese avión y decir: 'Yo no estoy en Venezuela”, sostuvo.

Telemundo 44 solicitó a ICE información sobre este caso, pero aún no hemos obtenido respuesta.

TATUAJES Y LUGAR DE ORIGEN PODRÍAN CAUSAR "SOSPECHA"

Según Amnistía Internacional Estados Unidos, el tener tatuajes y haber nacido en el estado Aragua, en Venezuela son requisitos suficientes para estar bajo sospecha. Amy Fischer, líder de esta organización, dice que es una tendencia que están viendo.

"Este caso se ha convertido en un símbolo de la nueva táctica que ICE está utilizando para arrestar a personas que ya viven en comunidades, que ya han comenzado a echar raíces", detalló Fischer.

La líder añadió que su despacho está colaborando en otro caso de una pareja que ha sido detenida por autoridades migratorias dos veces en el Distrito de Columbia en las últimas semanas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le dijo a Telemundo 44 que ambos tienen supuestas conexiones con el Tren de Aragua y órdenes de arresto.

Sin embargo, Fischer argumentó que la pareja venezolana tiene estatus de protección temporal y solo está siendo acusada de entrada ilegal al país, por lo que asegura sus detenciones son ilegales.

Según el fiscal de Virginia, Jason Miyares, la presencia del Tren de Aragua en EEUU es un tema complejo en parte porque el gobierno venezolano al parecer no colabora en la identificación de los miembros de esta banda criminal.

Mientras tanto, lo que las organizaciones y los familiares piden es la aplicación del debido proceso legal antes de una deportacion, sin importar país de origen.

