“Estoy esperándote”: madre busca a su hijo desaparecido en Maryland hace casi 4 años

Una madre guatemalteca exige respuestas por parte de la policía de Prince George's luego de que su hijo, Wilson Federico Méndez González, desapareciera hace casi cuatro años.

Desde entonces, esta madre, que prefirió no ser identificada, ha estado buscando a su hijo, el mayor de cuatro hermanos.

“Señor, ¿dónde está mi hijo? ¿Cuándo voy a escuchar palabra de mi hijo?”, cuestionó.

La mujer le dijo a Telemundo 44 que la última vez que vio a Wilson fue el 13 de agosto de 2021 cuando este iba a camino a visitar a su novia.

“Como a las 10 y media me llamó la novia (a preguntar) que si ya llegó. Le dije que no”, relató la madre.

La mujer se comunicó con Telemundo 44 en aquel entonces y este medio habló con la policía de Prince George’s quienes afirmaron tener pistas de posibles avistamientos del joven.

Sin embargo, años han pasado y esta familia aún no sabe con certeza si Wilson está vivo.

“Yo soy feliz si él me llama y lo voy a dejar en paz. Mi corazón va a aceptar si él está vivo. Si no, no voy a estar feliz”, enfatizó.

La madre aseguró que, desde la visita de Telemundo 44, las autoridades no han compartido información que le ayude a dar con su hijo. Por eso le pide a la comunidad que la ayuden con información, mientras que a su hijo le envía el siguiente mensaje:

“Aquí estoy con mis brazos abiertos, esperándote, hijo. Regresa un mensaje o una llamada, pero yo quiero escuchar tu voz de nuevo”, imploró.

Este medio se comunicó nuevamente con la policía de Prince George’s, quienes respondieron que el caso sigue abierto. Sin embargo, no quisieron confirmar si creen esta desaparición está vinculada a actividad criminal para no afectar la integridad de la investigación.