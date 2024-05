Madre denuncia que otro alumno le tomó una foto íntima a su hijo y lo chantajeó en Virginia

Una madre de Springfield, Virginia denuncia un aparente caso de chantaje y hasta pornografía infantil en contra de su hijo dentro de una escuela intermedia después de que le tomaran una foto sin su consentimiento.

La imagen aparentemente fue tomada a escondidas del estudiante mientras orinaba en uno de los baños de la escuela Washington Irving Middle School. En dicha fotografía, según la madre, quien no quiso proporcionar su nombre por miedo a represalias, se puede ver las partes íntimas del estudiante.

“De febrero a abril, abril 23, el niño lo estaba chantajeando, le estaba pidiendo dinero, 30 dólares”, dijo la madre.

Ella afirma que el supuesto extorsionista es un compañero de clases de su hijo, un niño de 12 años quien le exigía ese dinero para no publicar la foto en redes sociales.

“Se frustraba. Me decía que para él era duro, era fuerte saber que los niños habían visto su parte. ‘Me da miedo que empiecen a reírse de mí’. Pero sí se sentía frustrado”, dijo.

La madre dijo que su hijo le pidió prestado el dinero a una compañera de clase y pagó, sin consentimiento de sus padres. Sin embargo, el 23 de abril la foto fue supuestamente publicada. Además, la madre de la presunta víctima asegura que más compañeros de su hijo habrían compartido la foto.

“[Son] tres niños que le digo. Es el de la foto, es otra niña que andaba mostrando la fotografía… Todo eso se lo dije a la escuela. Lo pararon. De ahí está involucrado otro niño, un niño de 10 años que ese niño es de otra escuela”, dijo.

La madre de la presunta víctima compartió un mensaje supuestamente escrito por uno de los responsables a través de Snapchat. El mensaje reza en parte: “Siento mucho lo que hice y me merecía todo lo que me pasó y entiendo si no me perdonas porque lo que hice fue imperdonable no sabía que muchas personas la iban a ver lo siento”.

Telemundo 44 contactó a las Escuelas Públicas del Condado Fairfax y en un correo electrónico dijeron que se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente y que no pueden comentar nada hasta que no finalice.

También nos comunicamos con la policía del condado, que informó que la Oficina del Fiscal General para el Condado Fairfax había decidido no poner cargos al estudiante de 12 años quien supuestamente tomó la foto y chantajeó a su compañero.

También indicaron que es importante que los padres de familia denuncien situaciones como esta y que les pidan a sus hijos que si están pasando por un caso como este, lo denuncien a sus mayores o a las autoridades.

“Para mí tiene que ser expulsado, porque si esta vez fue a mi hijo, la próxima vez va a ser otro niño”, dijo la madre de la víctima.

Agregó que ahora su hijo comenzará terapia porque han sido momentos muy difíciles para él y para ellos como familia.

También afirmó que este viernes estará reuniéndose con otra dependencia que hace parte del sistema escolar.