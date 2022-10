¿Qué pasa con Henry? Madre dice no saber de su hijo herido tras presunta persecución policial en Maryland

Una madre de Maryland busca a su hijo desde hace al menos diez días luego de que este presuntamente sufriera un accidente tras una persecución policial. Según le informaron los funcionarios de Bradensburg, Henry Alexander Arriola había quedado bajo arresto y se encontraría en estado crítico.

"Yo no sé que haya hecho, no sé nada, pero lo único que me duele como madre es que quiero ver a mi hijo, yo no puedo estar sin mi hijo", relató Alicia Villanueva.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

No obstante, las autoridades le exhortaron a la madre que buscara a Henry en el hospital.

"Nos dijo que no llevaba identificación la persona, ya le di el nombre, la fecha, y todo y él me dijo que yo buscara en el hospital", añadió Villanueva.

Sin embargo, cuando Telemundo 44 llegó hasta el Medstar en Washington DC, los empleados del centro médico aseguran que no hay nadie internado bajo esa identidad.

Lo mismo que le contestaron a su madre. En cambio, luego de insistir aparentemente ésta logró que una enfermera la llamara y le diera información.

"Para decirme que allí estaba mi hijo y que lo tenían intubado, pero era lo único que me podía decir y he ido a la policía y he andado en todos lados y no me quieren dar más información", subrayó.

Este medio también se comunicó con la Policía Metropolitana de DC quienes confirmaron que el accidente ocurrió en el Distrito y estaría bajo investigación. Sin embargo, Arriola estaría enfrentando presuntos cargos en Maryland que no han sido informados a su madre.

Asimismo, Villanueva expresó que ha visitado varias cortes y el joven presuntamente no está registrado.

LOS HECHOS

Henry salió alrededor de las 8 p.m. en el Honda Accord rojo de su madre y acompañado de su novia.

"Me dijo ella (la novia) que no podía ser posible que mi hijo lo tuviesen así, que él salió de la puerta de atrás, se tiró boca abajo y después dice que hasta hablaron ellos", detalló Villanueva.

La madre se pregunta si a lo mejor se trata de un exceso de fuerza policial contra su hijo.

"Yo no sé si algo le hicieron a mi hijo, no sé si algo le hicieron ellos porque no tengo ninguna explicación más", sentenció.

El martes, personal del hospital habría llamado a Villanueva para autorizar un procedimiento médico para su hijo. No obstante, ninguna de sus preguntas habría sido contestadas.

Hace casi 48 horas, Telemundo 44 envió la primera solicitud de información al Departamento de Policía de Bladensburg pero, al cierre de esta edición, no han contestado nuestra petición.