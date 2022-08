Madre hondureña lucha contra el cáncer por su vida – y por el bienestar de su hija de 5 años

Una madre Hondureña está luchando por su vida en una dura batalla contra un cáncer que amenaza con dejar a su única hija huérfana. Por ello, esta mujer pide la ayuda de la comunidad para poder darle a su pequeña de 5 años en donde vivir mientras ella recibe tratamiento.

Haidy Torres Paredes está librando una dura batalla contra un cáncer agresivo en la sangre y médula ósea que no sabe si podrá vencer - leucemia linfoblástica aguda. Ansiosamente, su hija Rocío espera todos los días a su madre, y aunque Paredes anhela abrazar a su hija con todas su fuerzas, no puede.

“Mi mayor temor es dejar a mi hija, pero le pido a Dios que me de una oportunidad para vivir”, dijo Paredes desde su cama en el hospital.

El centro médico de la Universidad de Maryland le ha dado varios tratamientos de quimio e inmunoterapia, pero su cuerpo no ha respondido positivamente a ellos.

Con 30 años, Haidy apenas empezaba a conquistar el sueño americano. Llegó a EEUU en agosto de 2021, después de haberlo perdido todo en su natal Honduras tras el paso de los huracanes Eta e Iota.

Un mes después, recibió el diagnóstico, y ahora su futuro es incierto.

Para la madre soltera, la angustia va más allá de su enfermedad.

“Yo me siento incompetente también a veces al ver que yo no puedo aportar nada porque no trabajo, mucho menos para ayudarle a mi familia, ni para mi misma aquí”, dijo entre lágrimas.

Poco a poco, el sueño de ayudar a su madre en Honduras se desvanece, y Paredes trata de enfocarse en resolver el presente y futuro de su hija, quien no tiene un lugar fijo para vivir - ni ella los ingresos para sostenerla.

Ajena a la magnitud del problema, Rocío asegura sentir algo pero no logra entenderlo.

“No sé qué le pasa a mi corazón. Se pone un poquito ‘rompido’ y por eso… llamo a mi mamá”, dijo la pequeña.

Llamadas que aunque no curan su dolor, remedian su corazón a corto plazo.

Allegados a Paredes han establecido una cuenta de ayuda para las personas que quieran colaborar con su causa.

Las esperanzas de esta madre están puestas en Dios primeramente y en un tratamiento innovador que ha funcionado en pacientes en condiciones similares. Mientras tanto, ella deberá proveer para el sostén de su hija.