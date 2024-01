A un año: maestra baleada por estudiante en Virginia aún lucha con secuelas emocionales

NEWPORT NEWS, Virginia — Un año después de que su estudiante de 6 años le disparara en un salón de clases en Virginia, la exmaestra Abby Zwerner dijo que todavía se preocupa por los otros niños que vieron lo que sucedió y se pregunta cómo lo hicieron.

Herida por una bala que le alcanzó la mano y el pecho y le perforó un pulmón, Zwerner llevó a los otros alumnos de primer grado al pasillo antes de desplomarse en la oficina de la escuela primaria.

"Espero que estén disfrutando de la escuela, disfrutando de su año de segundo grado", afirmó Zwerner, de 26 años, al periódico The Virginian-Pilot. “Espero que sigan siendo amables con sus compañeros y con los profesores. Espero que todavía tengan felicidad y que su felicidad no les haya sido arrebatada por completo”.

Zwerner concedió una ronda de entrevistas a los medios locales antes del aniversario del tiroteo del 6 de enero en la escuela primaria Richneck en Newport News. Y aunque ha soportado 12 meses extremadamente desafiantes, tanto física como emocionalmente, Zwerner recordó momentos de alegría con amigos y familiares y la calidez de extraños que la contactaron desde todo el mundo.

“La cantidad de amabilidad que la gente todavía tiene, eso realmente me impacta”, le dijo a 13News Now, afiliada de ABC. “Eso me ayuda a recordar que, sólo porque me pasó algo terrible que nunca debería haber pasado, todavía queda bondad y generosidad en el mundo”.

Zwerner agregó que confía en el sistema judicial estadounidense.

DEMANDA MILLONARIA

La docente está demandando a las Escuelas Públicas de Newport News por $40 millones, alegando que los funcionarios escolares ignoraron múltiples advertencias de que el niño tenía un arma y estaba de humor violento.

La junta escolar ha tratado de bloquear la demanda, argumentando que Zwerner sólo es elegible para recibir compensación laboral según la ley de Virginia. Pero un juez dictaminó en noviembre que la demanda puede pasar a juicio.

La junta escolar está en proceso de apelar ese fallo, que algunos expertos legales dijeron que era sorprendente dada la estricta ley de compensación laboral de Virginia. La junta escolar también presentó un reclamo el viernes ante la Comisión de Compensación para Trabajadores de Virginia solicitando beneficios completos en nombre de Zwerner, incluidos casi 10 años de salario neto y atención médica de por vida por sus lesiones.

Una declaración de la abogada de la junta escolar, Anne Lahren, señaló que, de lo contrario, un plazo de prescripción de dos años para buscar beneficios expiraría antes de la fecha de inicio programada para el juicio a fines de enero de 2025.

"Recientemente ha dado entrevistas expresando preocupación por los gastos médicos derivados de sus lesiones, todos los cuales estarían cubiertos de por vida por los beneficios de compensación laboral", reza el comunicado.

“No queremos que estos importantes beneficios se pongan en peligro al dejar transcurrir el plazo de presentación de solicitudes. Creemos firmemente que la Comisión de Compensación para Trabajadores es el foro correcto para determinar este caso, no el Tribunal de Circuito”, agregó.

Mientras tanto, la madre del niño que disparó a Zwerner, Deja Taylor, ha sido sentenciada a un total de casi cuatro años de prisión por delito grave de negligencia infantil y cargos federales de posesión de armas. Su hijo ahora está en una escuela diferente y al cuidado de su bisabuelo.

El hijo de Taylor dijo a las autoridades que consiguió la pistola de su madre subiéndose a un cajón para llegar a la parte superior de una cómoda, donde estaba el arma de fuego en el bolso de su madre. Taylor inicialmente le dijo a la policía que aseguró su arma con un seguro en el gatillo, pero los investigadores afirmaron que nunca encontraron uno.

Zwerner se negó a hablar sobre Taylor o su hijo. Pero le dijo a The Virginian-Pilot que el tiroteo “siempre estará ahí conmigo… y siempre estará ahí, en el fondo de mi cabeza”.

ASEGURA QUE LE "ARREBATARON" SU CARRERA

A Zwerner le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático. Todavía sufre pesadillas de violencia. Y después de pasar casi dos semanas en el hospital, se sometió a cinco cirugías para intentar restaurar el movimiento de su mano izquierda.

Zwerner ya no trabaja para el distrito escolar y no tiene planes de volver a enseñar, y le dijo a 13News Now que su carrera “me la han arrebatado, me la han despojado”.

No ha estado en contacto con sus antiguos alumnos porque “todavía es muy difícil pensar en la última vez que estuve con ellos”, expresó Zwerner. "Y luego pienso en la última vez que estuvieron conmigo".

En una entrevista con TODAY, Abigail Zwerner ofreció detalles de su recuperación, los momentos de tensión previo al incidente y la demanda en curso.

La exmaestra añadió que está considerando otra carrera profesional, pero que no está lista para compartir cuál es. Mientras tanto, su familia, amigos e incluso extraños la han sostenido. Una página de GoFundMe creada por su hermana ha recaudado más de $280,000, mientras los costos de su recuperación (desde las facturas de ambulancia, hospital y médicos hasta las citas de terapia continua) continúan aumentando.

Dijo que las vacaciones de este año fueron difíciles. Pero siempre han sido difíciles desde que su padre falleció hace unos años.

"Entonces, siento que estas vacaciones fueron doblemente difíciles", relató Zwerner a 13News Now. "Pero fue realmente agradable poder volver a pasar unas vacaciones".