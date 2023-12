Maestras de guardería en DC denuncian haber sido víctimas de delitos sin respuesta policial

Maestras de una guardería en el noreste del Distrito dicen estar llenas de miedo tras ser víctimas del crimen en múltiples oportunidades, y denuncian no estar siendo escuchadas por las autoridades.

En un video de seguridad enviado a Telemundo 44, se puede ver como un hombre se baja de un vehículo en la intersección de las calles 12 y Hamlin, y de pronto empieza a mirar dentro de los autos estacionados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Aunque el video se detiene allí, testigos dicen que presuntamente corresponde a los minutos previos al último robo registrado en frente de la guardería Petit Scholars.

“En pleno día están quebrando vidrios de carros”, afirmó una maestra anónima. “No hay seguridad. Las maestras están preocupadas también porque se quedan unas en las noches, porque no saben que va a pasar. Se llama a la policía y la policía no viene”.

Luz Díaz Villalobos fue víctima de uno de estos robos.

“Mis vidrios estaban tirados todos y se me hizo raro porque yo no tenía nada visible en mi carro", dijo. "La guantera yo siempre la mantengo [con seguro] y la abrieron a la fuerza, y me la quebraron y ahora ya no cierra”.

Agregó que es la segunda vez que le pasa, y que la actuación policial ha sido ausente.

“Me siento muy mal porque acudí a las autoridades la primera vez me dijeron que me llamaban en 48 horas. Esperé mi llamada; no me llamaron. Esta vez tuve que llamar cinco veces porque siempre me dejaban en espera... y nunca me contestaban”, dijo Villalobos

Y la historia aparentemente se repite. Otra maestra aseguró que le dieron la misma respuesta: “Nos dijeron que nos iban a devolver la llamada en 48 horas y al sol de hoy no se ha devuelto la llamada”.

Telemundo 44 envió dos correos desde el martes a la policía metropolitana sobre estos casos, preguntando por los protocolos de respuesta para las llamadas de servicio y cómo determinan cuando un oficial va o no a tomar un reporte.

Sin embargo, nuestra solicitud de información tampoco ha sido contestada.

Cerca de la escuela se podían ver lo que aparentemente son los vidrios de los últimos incidentes registrados, que según las maestras, por la falta de respuesta de las autoridades no estarían siendo contabilizados.

“Nunca se sabe la cifra real, porque así como dicen que están estas cifras ahorita, ahorita pueden estar al doble”, dijo Villalobos.

La data de la policía de DC muestra que en lo que va del año, 7,278 robos de propiedades dentro de vehículos se han registrado en la localidad, muy cercana a la cifra vista para esta misma fecha el año anterior, 7,305. Pero los robos de autos han ascendido en un 91% con 6,449 casos registrados comparados a 3,370 en el 2022.

“Estamos inseguros en DC, porque en DC está creciendo más la delincuencia porque ellos tienen libertad, porque la policía no está haciendo nada”, dijo la maestra anónima.