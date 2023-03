Mariscales de EEUU le disparan mortalmente a un hombre en el sureste de DC

Mariscales de EE.UU. le dispararon mortalmente a un hombre en el sureste de DC la tarde del martes.

El Departamento de la Policía Metropolitana y los mariscales de EE.UU. intentaron arrestar a un hombre buscado por varias órdenes de captura en Atlantic Apartment Homes en 3rd Street SE, informó la policía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Subió unas cuantas escaleras”, dijo el jefe de la policía, Robert Contee. “Después de subir las escaleras, lo enfrentaron los mariscales. La persecución a pie ocurrió por la pasarela peatonal aquí y luego bajó a donde está ese corredor cubierto”.

El hombre sacó una pistola y dos mariscales le dispararon múltiples veces.

“No puedo confirmar que no disparó [el sospechoso]. Eso no lo sé”, dijo Contee. “Sé que tenemos un arma de fuego localizada en el lugar, pero no sé si disparó”.

Oficiales del Distrito no estuvieron involucrados en la balacera, agregó.

Las autoridades no revelaron para qué eran las órdenes de arresto.