Maryland elige el primer legislador hispano de la Generación Z

Dos jóvenes de 25 años hicieron historia en las elecciones de medio término al ser elegidos como delegados estatales de Maryland, confirmando así la importancia del voto de la generación Z. Se trata de Joe Vogel y Jiffrie Long Jr.

Vogel, procedente de Uruguay, contó a Telemundo 44 que muchas personas no creyeron en él cuando anunció su candidatura.

“Cuando yo empecé, mucha gente decía que estaba loco, que era imposible que una persona de 25 años que no iba a aceptar dinero de contribuciones políticas, de lobbies, sin las corporaciones, sin los packs, de qué no venía de una familia política, un inmigrante, que iba poder ganar una elección aquí... me decían que estaba loco”, relató.

Vogel llegó a Estados Unidos cuando sólo tenía tres años, creció en Maryland y es graduado de política pública de la universidad George Washington con una maestría de Harvard.

“Hay una generación que no tiene representación en nuestro gobierno, entonces mi candidatura fue basada en que necesitamos una nueva generación que nos represente", destacó el ahora representante del Distrito 17 de Maryland.

Su campaña fue una diferente debido a que trabajó con cerca de 40 voluntarios, todos ellos pertenecientes a la Generación Z. De hecho, algunos todavía están en la escuela secundaria.

“Nuestros voluntarios, creo que la edad promedio era 19 a 20 años y se involucraron porque querían ver a su generación representada en el gobierno y lo que me inspira mi es que ahora muchos de ellos están pensando y planeando a ver como pueden postularse para delegado o para concejal o para algo en el futuro”, afirmó.

Asimismo, Vogel reconoció que Maryland y el país en general atraviesan un momento desafiante cuyos remanentes tendrán consecuencias en los próximos años.

"Este es un momento muy difícil para nuestro estado y nuestro país, hay muchos problemas que nos están impactando ahora van a durar para el resto de nuestras vidas”, sostuvo.

Vogel comenzará su delegación en enero de 2023.

Para los analistas, el voto de la Generación Z fue muy importante en estas elecciones, especialmente en temas como aborto, cambio climático y problemas sociales. De hecho, el democráta Maxwell Alejandro Frost, de 25 años, se convirtió en el primer miembro de esta población en ganar un escaño en el Congreso. El joven representará al área metropolitana de Orlando.