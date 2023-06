“Me rompió el corazón”: residente de Virginia continúa detenido en El Salvador

Un residente de Virginia sigue detenido en El Salvador presuntamente debido a tres tatuajes en su mano derecha que, de acuerdo al régimen de excepción de dicho país, indican una presunta conexión con pandillas.

Kelly Bustillo viajó con su hermanita y padrastro Walter José Huete Alvarado a El Salvador por un trámite migratorio, pero su vida cambió el 20 de mayo tras la detención de su padrastro.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Él estaba triste. Lo podía ver en los ojos y en la cara que él estaba triste. Y lo tenían amarrado así, esposado, y no podía ni moverse ni nada”, dijo Kelly.

Para ella, esa imagen quedó marcada en su memoria para siempre.

“Me rompió el corazón”, dijo. “[Me dijo] que me amaba mucho, que cuidara la niña”.

En una audiencia la semana pasada, un juez confirmó la detención de Huete Alvarado, quien enfrenta cargos por agrupaciones ilícitas terroristas. Su abogado apelará esta decisión, un trámite que puede durar entre 20 días a un mes para conseguir una próxima audiencia.

“Para presentar las pruebas y ver… si se puede sacar de uno solo, o ver si lo pueden sacar aunque le toque esperar la investigación en El Salvador”, dijo Jenny Bustillo, la esposa de Huete Alvarado.

De acuerdo a Kelly, ella recibió mensajes de texto de supuestos detectives que le insistían que tenía que presentarse en la comisaría de policía.

“Quería que le lleváramos el teléfono de mi papá y me dijo que se lo lleváramos ahorita… Ya no le contestamos porque mi mami habló con el abogado y le dijo que no contestaremos. Entonces después él me siguió llamando me siguió llamando, llamando, llamando y texteándome que quería el teléfono”, afirmó.

Agregó que la situación la ha hecho víctima de acoso en su escuela.

“Bastantes niños me decían, ‘Tu papá está preso, y tú estabas también así’”, dijo Kelly. “Mi amigo me dijo, ‘¿Por qué no habías venido en mucho tiempo?’, y un niño que no hablo tanto con él le dijo a él, ‘Es que ella estaba presa, por eso es que ella no había venido, porque estaba presa’”.

En un comunicado el Departamento de Estado le dijo a Telemundo 44 que conocen de la detención de Huete Alvarado y están siguiendo de cerca esta situación. También dijeron que la mayor prioridad de sus embajadas y consulados es la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero.