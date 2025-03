Medida de financiación del gobierno contiene recortes significativos para DC

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley de financiación a corto plazo para evitar el cierre del gobierno, pero los líderes de Washington DC afirman que tendrá efectos devastadores en el Distrito y obligará a despidos de policías y maestros.

El proyecto de ley de los republicanos de la Cámara de Representantes para mantener la financiación del gobierno hasta el 30 de septiembre exige que Washington DC vuelva a su presupuesto del año fiscal 2024.

Esta resolución, que continúa vigente, trata a Washington DC como una agencia federal en lugar de reconocer el presupuesto del Distrito para 2025, que ya fue aprobado por el Congreso, declaró la alcaldesa Muriel Bowser.

"No somos una agencia federal. Somos ciudad, condado y estado a la vez", declaró Bowser en una conferencia de prensa el lunes. "Nuestro presupuesto fue equilibrado y aprobado, y si volvemos a los niveles del año fiscal 2024, nos veríamos obligados a reducir el gasto en $1,100 millones en tan solo seis meses".

La resolución exigiría a Washington DC recortar más de mil millones de dólares en gastos durante los próximos seis meses, lo que podría llevar a congelaciones de contrataciones, despidos y recortes en servicios, declaró Bowser.

"Si el Congreso aprueba esta medida, irá en contra de una prioridad que compartimos el presidente Trump y yo: hacer de Washington DC la mejor y más hermosa ciudad del mundo", señaló.

Bowser y todos los miembros del Concejo de Washington DC acudieron al Capitolio el martes para pedir a los legisladores que eliminaran la disposición sobre Washington DC de la resolución continua, pero no tuvieron éxito.

El martes, en la Cámara de Representantes, el representante Steny Hoyer de Maryland defendió a la ciudad.

"Este proyecto de ley exige que el Distrito de Columbia, por ejemplo, acepte un recorte de $1,100, no de fondos federales, sino de sus propios fondos, que gravan a sus ciudadanos", explicó. "Desfinancia a la policía. Ojalá tuviera más tiempo para decir lo malo que es este proyecto de ley. Voten en contra".

Bowser instó al Congreso a corregir el texto de la pieza legislativa y enfatizó que los recortes no representarían un ahorro para el gobierno federal.

"El Distrito de Columbia recauda y gasta su propio dinero, como cualquier otro estado", declaró el lunes.

"En realidad, no se trata de ahorros, ya que se trata de dólares de Washington DC, no del gobierno federal. Lamentablemente, la mayoría de la gente cree que Washington DC está financiado por el gobierno federal. No es así", sostuvo el lunes el presidente del Concejo de Washington DC, Phil Mendelson.

¿CUÁLES SERÍAN LAS AGENCIAS AFECTADAS?

Bowser y el administrador de la ciudad de Washington DC, Kevin Donahue, coincidieron en que, si se aprueba el proyecto de ley, la ciudad tendría que implementar recortes dentro de los cinco días posteriores a la aprobación de la resolución, comenzando con la congelación de contrataciones. Luego, analizarían qué puestos vacantes se pueden eliminar.

Diez agencias de Washington DC, que representan el 70 % del presupuesto local, probablemente enfrentarían los mayores recortes:

Departamento de Policía Metropolitana

Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos

Escuelas Públicas de Washington DC

Escuelas Públicas Charter de Washington DC

Servicio de la deuda

Departamento de Financiamiento de la Atención Médica

Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA)

Departamento de Servicios Humanos

Departamento de Servicios Generales

Departamento de Salud Conductual

El repentino recorte del gasto también afectaría los proyectos de capital de la ciudad y rebajaría la calificación crediticia de la ciudad, lo que resultaría en costos de endeudamiento más elevados, afirmó Bowser.

Las autoridades indicaron que la pieza legislativa implicaría recortes de aproximadamente $600 millones en proyectos de carreteras, puentes, aceras, callejones, seguridad vial, mejoras escolares, financiación de WMATA y mejoras planificadas para el Capital One Arena.

"Verse obligado a recortar personal de policía, docentes, servicios de autobús/tren y personal de primera respuesta contravendría la visión de la Administración Trump de convertir a DC en una capital nacional de clase mundial", declaró Bowser.

¿QUÉ INTENTAN HACER LOS FUNCIONARIOS TRAS LA VOTACIÓN DE LA CÁMARA?

La alcaldesa declaró el martes por la noche que los funcionarios municipales están recurriendo al Senado para modificar el proyecto de ley.

"El recorte propuesto de mil millones de dólares al presupuesto de DC es insensato, imprudente y tendría consecuencias devastadoras para la capital de nuestra nación, afectando la seguridad pública, la educación y los servicios esenciales", anunció la alcaldía en un comunicado.

"Seguiremos luchando incansablemente en el Senado para garantizar que el Distrito pueda seguir operando bajo el presupuesto para el año fiscal 2025 aprobado por el Congreso".

El siguiente paso para el proyecto de ley es su aprobación en el Senado y su firma por el presidente Donald Trump antes de la medianoche del viernes.

El Senado podría decidir eliminar el presupuesto de Washington DC de la medida. De hacerlo, se requeriría otra votación en la Cámara, lo que podría retrasar la resolución para mantener abierto el gobierno.

Bowser afirmó que apeló directamente a la Casa Blanca, pero hasta el momento no ha habido ninguna acción.