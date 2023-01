Medidas para restringir porte de armas avanzan en el Senado de Virginia

RICHMOND, Virginia — Un panel del Senado de Virginia liderado por demócratas votó el lunes para promover una serie de proyectos de ley de control de armas, incluida una legislación destinada a abordar los recientes tiroteos en el campus de la Universidad de Virginia y una escuela primaria de Newport News.

En una audiencia de una hora, el Comité Judicial del Senado aprobó medidas que harían más estrictas las regulaciones de almacenamiento de armas de Virginia y prohibirían la mayoría de las armas en los campus universitarios públicos.

“No se equivoquen, estos proyectos de ley que presentamos hoy salvarán vidas y, con suerte, brindarán una capa de comodidad o tranquilidad a aquellos que están muy conscientes del problema de las armas que tenemos en nuestra sociedad”, puntualizó el senador demócrata Creigh Deeds, un copresidente del comité, en un comunicado.

El proyecto de ley enmendado de Jennifer Boysko, una senadora demócrata, requeriría que cualquier persona que posea un arma en una residencia con un niño debe mantener tanto el arma de fuego como las municiones en un contenedor cerrado. Aquellos que se encuentren en violación estarían sujetos a un delito menor de clase cuatro, que se castiga con una multa de no más de $250.

Boysko, que representa partes de los condados de Fairfax y Loudoun, calificó el proyecto de ley como una “medida de sentido común para salvar vidas”.

La funcionaria también señaló que había consultado con legisladores republicanos e hizo cambios a lo que presentó inicialmente con la esperanza de encontrar apoyo bipartidista.

Una variedad de defensores testificó a favor de la medida, incluidas organizaciones de control de armas y un representante de las Escuelas Públicas de Roanoke.

Los opositores argumentaron que la medida infringiría la capacidad de los padres para tomar la decisión sobre cuándo un niño es lo suficientemente responsable como para acceder a un arma y podría obstaculizar el derecho de las familias a la autodefensa dentro de su propio hogar, citando casos en los que los niños con armas de fuego han disuadido los allanamientos en las casas.

Sin embargo, las medidas enfrentan perspectivas inciertas en la Cámara controlada por el Partido Republicano, donde los líderes han dicho que abordarán los tiroteos masivos y la violencia armada este año mejorando el sistema de atención de salud mental, aumentando los fondos para la aplicación de la ley y responsabilizando a los delincuentes.

“Todos en esta sala se preocupan por los niños y la seguridad. Y sabemos que las armas presentan un problema muy serio. Solo mire la semana pasada, un estudiante de secundaria en el condado de Henrico trajo un arma de fuego a su escuela, y la semana anterior, todos sabemos sobre el niño de 6 años que trajo un arma y le disparó a su maestro”, expresó Boysko, refiriéndose a el tiroteo en Newport News, que según la policía ocurrió cuando Abigail Zwerner estaba enseñando su clase de primer grado en Richneck Elementary.

En el caso del tiroteo en Newport News, un abogado de la familia del niño le dijo a The Associated Press la semana pasada que entendía que el arma estaba en el armario de la madre en un estante superior de más de seis pies de altura con un seguro de gatillo que requiere un llave. El abogado James S. Ellenson dijo que la familia no sabe cómo el niño pudo haber tenido acceso al arma.

Por su parte, DJ. Spiker, un cabildero de la Asociación Nacional del Rifle, dijo que el lenguaje de la pieza legislativa no "aprueba" porque hay soluciones alternativas como videos de YouTube que podrían ayudar a los niños a descubrir cómo acceder a armas aparentemente seguras.

“No existe tal cosa como inaccesible para un menor”, opinó.

El proyecto de ley de Boysko avanzó con una votación de 9 a 6 en la línea del partido. La medida ahora se dirige al comité de finanzas del Senado, que revisa las medidas que pueden tener impactos presupuestarios. Si pasa el cedazo del panel, entonces iría al pleno del Senado.

PRESENTAN MEDIDA SIMILAR PARA LAS UNIVERSIDADES

El comité judicial también presentó un proyecto de ley de Deeds, cuyo distrito incluye a Charlottesville, que prohibiría las armas de fuego en los edificios de colegios y universidades públicas, con la excepción de las armas de fuego utilizadas para una actividad autorizada como ROTC.

La mayoría de las instituciones, como la Universidad de Virginia (UVA), ya prohíben las armas en el campus a través de sus propios procesos regulatorios, indicó Deeds, pero su medida le daría a las prohibiciones “fuerza de ley”. Señaló que las autoridades que registraron la vivienda en el campus del sospechoso del tiroteo de UVA encontraron armas allí además de lo que se recuperó en la escena del tiroteo y argumentaron que su proyecto de ley mejoraría la seguridad pública.

El jefe de policía de UVA, Timothy Longo Sr., testificó en apoyo de la medida. Dijo que las prohibiciones actuales se hacen cumplir a través de violaciones de políticas, que son tratadas por los administradores universitarios.

“Al hacer de esto una prohibición del derecho penal, se abre la gama completa de herramientas de investigación y protecciones constitucionales que normalmente se desencadenan en el proceso de investigación penal”, resaltó Longo.

Los grupos de control de armas se unieron a Longo para respaldar el proyecto de ley, mientras que los grupos de derechos de armas se opusieron, diciendo que las universidades deberían elegir por sí mismas y que los estudiantes con licencias de portación oculta deberían estar exentos.

“Esto les quita discreción a las universidades, y puede haber casos en los que quieran permitir armas de fuego en el campus y en habitaciones independientes”, afirmó Patricia Webb, miembro de la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia.

El proyecto de ley de Deeds fue aprobado 10-5, obteniendo un voto republicano del líder republicano del Senado, Tommy Norment.

Macaulay Porter, una portavoz del gobernador republicano Glenn Youngkin, no abordó directamente si el gobernador se opone a las medidas, pero dijo en un comunicado: “Virginia tiene algunas de las leyes de armas más estrictas de Estados Unidos”.

La vocero destacó que el gobernador apoya varios esfuerzos patrocinados por los republicanos para endurecer las penas por delitos con armas de fuego y enfatizó su esfuerzo presupuestario para aumentar la financiación de los servicios de salud mental.

El comité judicial también presentó una serie de otros proyectos de ley, incluidas medidas que prohibirían el porte de ciertas armas semiautomáticas en áreas públicas y restringirían la compra o venta de “armas de fuego de asalto” realizadas después del 1 de julio de 2023.

El panel rechazó un proyecto de ley del senador republicano Mark Obenshain que habría limitado una ley de 2020 que permitiría a las localidades cierta capacidad para crear zonas libres de armas. Obenshain argumentó que la ley está en conflicto directo con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado.