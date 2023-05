Menor de 16 años resulta herida de bala cerca de la estación de Metro Braddock Road

Una menor de 16 años resultó herida de bala la tarde del martes cerca de la estación de Metro Braddock Road en Alexandria, Virginia, cerca de un vecindario que está experimentando un nivel de violencia armada no visto desde la década de 1990.

Residentes de la zona dicen estar preocupados tras la balacera en la cuadra 1300 de Wythe Street que ocurrió sobre la 1:30 p.m.

La víctima sufrió heridas graves. Después de los disparos, un vehículo de color oscuro se fue rapidamente del área.

La policía de Alexandria ha hecho públicos muy pocos detalles sobre el incidente.

We’re actively working all of the leads that we have, along with our partners in surrounding jurisdictions…..disrupting quality of life in our communities

“Estamos trabajando con todas las pistas que tenemos, junto con nuestros socios en las jurisdicciones circundantes, para combatir esta alza en violencia que ha afectado la calidad de vida en nuestras comunidades”, dijo el jefe de la policía, Don Hayes.

Ese aumento realizado en un área muy pequeña cerca de la estación de Metro Braddock Road ha llevado a las autoridades a incrementar las patrullas.

Están usando estrategias vistas en departamentos más grandes, como el del Distrito, e implementando cámaras de vigilancia portátiles.

Según Hayes, proporcionaron imágenes útiles a los detectives que investigan el tiroteo de la adolescente.

Michael Chambers, cuya familia vive en el área, dijo que la violencia le parece “inquietante”.

“Siempre ha sido un vecindario bonito. Siempre ha sido bueno. Me sorprende escuchar que cosas así están pasando aquí”, dijo.

Las autoridades han realizado varios arrestos en conexión a los incidentes violentos ocurridos ahí durante los últimos meses.