“No lo podía creer”: meseras de restaurante de Maryland reciben propinas exorbitantes

La Navidad llegó temprano para un par de meseras de un restaurante en Maryland. En cuestión de días, ambas fueron sorprendidas por comensales con propinas exorbitantes.

El martes, la camarera Tori Locher, quien solo lleva cinco meses trabajando en Silver Diner, en Columbia, recibió una propina en efectivo de $4,000 por una cuenta de $6.

El dadivoso fue identificado como “David”, un cliente que visita con regularidad el local de comida, de acuerdo con un comunicado.

Ya la semana pasada, la salvadoreña Roxanna Salinas, quien ha laborado por 7 años como mesera en Silver Diner, había recibido una sorpresa similar.

La mujer llegó al establecimiento como cualquier otro día laboral. Le tocó atender a un grupo de siete personas, que solo pidió café.

“Yo les ofrecí desayuno, si querían algo más, y me dijeron que solo con el café estaban bien”, contó Roxanna a TELEMUNDO 44.

Al rato, Roxanna les llevó la cuenta de $25, pero quedó “boquiabierta” cuando vio que le dejaron $910 de propina.

“Yo no lo podía creer, me dio mucha emoción y me puse a llorar. Entonces lloré y ellos se levantaron y me dijeron: 'nos vas a hacer llorar'.”

Según Mxolisi Nyathi, el gerente del local, Roxanna es una empleada ejemplar. Asegura que no solamente trabaja duro, sino que “ayuda a sus compañeros a convertirse en una mejor versión de sí mismos”, por lo que esa propina fue bien merecida.

Roxanna dijo a este medio que ahora planea compartir este dinero inesperado. “Así como lo recibí, también dar, pues mi familia. Mandarle sus navidades a mis padres, que están en El Salvador, mis sobrinos, hermanos. Y pues pagar cuentas”.

