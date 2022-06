Metro ensaya la extensión de la línea plateada y determina fecha límite para el nuevo servicio

Metro está ensayando la extensión de la línea plateada al Aeropuerto Internacional Dulles después de que la agencia de tránsito asumiera el control del proyecto la semana pasada.

Fuentes le informaron a nuestra cadena hermana NBC Washington que Metro quisiera inaugurar seis estaciones nuevas para el día de Halloween.

El esfuerzo está atrasado aproximadamente cuatro años. Ambas fases del proyecto fueron hechas por la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington. La primera fase la construyeron en 2014.

La segunda etapa de la línea plateada incluye seis estaciones nuevas en el norte de Virginia: Reston Town Center, Herndon, Innovation Center, el Aeropuerto Internacional Dulles, Loudoun Gateway y Ashburn.

Deanna Brisco, que transita desde Maryland para trabajar en el aeropuerto, dijo que sería mucho más fácil el viaje con una línea directa al aeropuerto.

“Conduzco hasta la estación de Metro de Capitol Heights y me estaciono todos los días”, dijo Brisco. "Estoy muy emocionada. No puedo esperar hasta que abran. Le he estado rezando a Dios para que abran muy pronto”.

El cliente de Metro Zack Etter dijo que no puede creer que la extensión de la línea plateada finalmente esté casi lista.

“Es algo importante, especialmente con los precios de la gasolina. Es súper conveniente”, dijo Etter. “Es una locura verlo ahora… cuando se suponía que lo harían hace 10 o no se cuantos años que se suponía que debía ser, por lo que es realmente emocionante”.