Metro extiende sus horarios de servicio durante Nochevieja y Año Nuevo

Metro anunció que extenderá sus horarios de servicios de trenes durante las festividades de Año Nuevo en el área de Washington DC para que las personas que salgan a celebrar lo hagan de forma segura.

La agencia informó en un comunicado que el 31 de diciembre el Metrorail estará abierto de 7 a.m. a 2 a.m., dos horas más que el horario habitual. Mientras, el 1 de enero los trenes operarán de 7 a.m. hasta la medianoche.

Debido a que los horarios del último tren varían según la estación, Metro exhortó a los transeúntes a monitorear la página de las estaciones.

En declaraciones escritas la agencia de transporte agregó que 14 rutas de autobuses estarán disponible durante las 24 horas del día en Washington DC. Haz clic aquí para más.

CONTINÚAN CIERRES DE LA LÍNEA ROJA

No obstante, Metro recordó a los usuarios que las estaciones Farragut North y Metro Center no tendrán el servicio de la Línea Roja hasta el 30 de diciembre. Los trenes salen cada 8-10 minutos entre Shady Grove y Dupont Circle y cada 10-12 minutos entre Gallery Place y Glenmont.

Autobuses están disponibles de forma gratuita entre esas zonas.

Asimismo, las Líneas Verde y Amarilla seguirán prestando servicio en Gallery Place y las líneas Azul, Naranja y Plata seguirán prestando servicio en Metro Center.

Todas las demás líneas de Metrorail ofrecen niveles de servicio regulares los domingos durante los días festivos, detalló la agencia.

Por último, durante los días festivos el estacionamiento es gratuito en todos los lugares de estacionamiento propiedad de Metro.