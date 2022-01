Metrobus reducirá su servicio ante aumento de casos de COVID-19 y escasez de personal

La agencia de tránsito de la región metropolitana anunció este martes que estaría reduciendo el servicio de autobuses a partir de la próxima semana, como parte de una serie de medidas para combatir la propagación de COVID-19 en medio de un aumento dramático en los casos del virus en la región que ha causado escasez de personal.

A partir del próximo lunes, 10 de enero, Metrobus operará durante la semana bajo un horario de sábado, aunque algunas rutas contarán con viajes extras. El sistema de trenes no se verá afectado y circulará con normalidad.

La agencia precisó que estos cambios son necesarios para cumplir con las necesidades de los usuarios ante una creciente "tasa de ausentismo" laboral entre trabajadores que se contagiaron del coronavirus o estuvieron expuestos.

"Reducir el servicio garantizará que nuestros clientes que dependen de Metrobus, Metrorail y MetroAccess como transporte tengan un horario más fiable", indicó el gerente general de Metro Paul Wiedefeld. "Los empleados de Metro viven en algunos de los vecindarios más impactados por la pandemia y han estado expuestos al alza en la región y alrededor de la nación."

Los choferes de Metro tendrán permitido ignorar a los usuarios que no tengan mascarilla y los operadores del servicio de atención al usuario podrán trabajar remoto.

WMATA recomendó a los pasajeros de Metrobus que consideren alternativas de transporte para moverse por la región, como el sistema de trenes.

Metro seguirá exigiendo a sus empleados no vacunados que se realicen pruebas de detección semanales. Aquellos que no se adhieran a las políticas de testeo y vacunación de la agencia, serán suspendidos sin paga hasta que acaten. De no hacerlo durante 30 días, podrían enfrentarse a ser despedidos, según Metro.

Asimismo, los empleados tendrán que reportar para el 31 de enero si han recibido su dosis de refuerzo para mantener su estatus de trabajador completamente vacunado.