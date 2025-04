“No me sentía segura”: Mexicana se auto deportó junto a su familia tras 25 años en EEUU

Para evitar pasar por el trauma de la separación, una familia de Maryland prefirió auto deportarse y regresar a México.

Perla Gabriela Gutiérrez Reyes llegó a Estados Unidos hace 25 años decidida a conseguir el sueño americano. Sin embargo, las estrictas políticas migratorias del segundo gobierno de Donald Trump la llevaron a tomar una difícil decisión.

“Yo tenía muchas esperanzas de lo que yo iba a hacer aquí. Quería ser científica, quería ser maestra, quería hacer algo grande”, expresó.

Para Gutiérrez Reyes, abrirse paso en EEUU no fue tarea fácil debido a que encontró obstáculos para estudiar y trabajar. Gran parte de ellos derivados de su estatus migratorio.

El esposo de la mexicana es ciudadano estadounidense, al igual que sus dos hijos, pero ella no pudo presentar la solicitud de residencia, según le dijo a Telemundo 44. Desde entonces, Gutiérrez Reyes estuvo bajo el Programa de Acción Diferida (DACA, en inglés).

“He tenido trabajos que por lo mismo, por tener DACA. No me dan una promoción porque: 'Es que no sé si vas a estar aquí el próximo año, ¿qué pasa si quitan DACA?'”, señaló.

La mexicana insistió en que la primera presidencia del presidente Donald Trump estuvo llena de incertidumbre para su familia.

“No me sentía segura y dije es que no es posible que estemos viviendo así”, enfatizó.

La situación alcanzó el clímax luego de perderlo todo tras el incendio de su vivienda en Maryland.

“Yo estaba tratando de agarrar apoyo del gobierno, para agarrar a emergency housing y, porque yo soy de DACA, mis hijos y mi marido no califican para emergency housing”, sostuvo.

Ante todo este panorama, Gutiérrez Reyes y los suyos decidieron que en México estarían a salvo de las políticas de Trump. Algo con lo que coincide su madre, Camila Reyes.

“Ellos van a estar libres, yo voy a estar libre. Yo voy a poder estar, salir con ellos a donde quiera, a donde queramos y no va a haber nadie que nos detenga”, destacó.

“Mis hijos tienen que tener un futuro en donde no los están criticando por el color de su piel, no los están criticando porque tienen un acento y donde saben que ellos tienen valor porque ellos son ellos. No por un documento”, concluyó Gutiérrez Reyes.

Perla y sus 10 familiares volaron a Veracruz el 25 de marzo. La familia no descarta volver a Estados Unidos en el futuro, pero aseguran que tendrían que ver un cambio en el país.