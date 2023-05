Al menos 18,000 vehículos en el DMV tienen más de una decena de multas sin pagar, según reporte

Miles de propietarios de automóviles tienen cada uno docenas, en algunos casos cientos, de multas de tráfico de DC sin pagar. Los datos obtenidos por nuestra cadena hermana NBC Washington muestran que un conductor de Maryland tiene más de $186,000 en multas sin pagar.

Después de que un accidente en Rock Creek Parkway matara a tres personas a principios de este año, NBC Washington se enteró de que el automóvil involucrado en el accidente tenía más de 40 multas forzadas con foto pendientes por un total de más de $20,000.

Como resultado, investigamos profundamente los datos para ver cuántos otros conductores están acumulando una gran cantidad de multas sin pagar. No es raro que los propietarios de automóviles tengan hasta 300 multas sin pagar de las cámaras de velocidad, semáforo en rojo y señales de alto. Muchos de estos conductores todavía están en la carretera.

Cerca de 18,000 vehículos tienen 10 o más multas forzadas con foto pendientes, según un reporte adquirido por NBC Washington a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

Más de 13,000 vehículos tienen al menos $5,000 en multas pendientes impuestas por foto. El peor infractor es un automóvil de Maryland con $186,600 en infracciones impagas por 339 multas, muchas de ellas por superar el límite de velocidad a 25 mph.

“No tomo la situación a la ligera”, indicó la alcaldesa Muriel Bowser. “[…] Tenemos que responsabilizar a la gente por cumplir la ley”.

Responsabilizar a los delincuentes no es tan fácil como se podría pensar. Una vez que un vehículo tiene dos o más multas impagas con más de 60 días de antigüedad, pueden ser embargados o incautados. DC actualmente tiene más de 38,000 vehículos elegibles para ser confiscados o embargados.

Las multas forzadas con foto citan al vehículo, no al conductor. Es por eso que las multas son responsabilidad del dueño del vehículo. Su licencia de conducir no se puede revocar por boletos fotográficos no pagados.

DC trata de cobrar las multas a través del proceso normal de cobro, como cualquier factura vencida. Pueden evitar que el propietario del automóvil vuelva a registrar las etiquetas o cualquier etiqueta nueva, pero no pueden revocar una licencia de conducir.

Maryland es el estado con las multas más destacadas, con tres veces más que DC. Virginia está en segundo lugar.