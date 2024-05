Moore elogia la rápida respuesta de las autoridades para limpiar el canal del río Patapsco

Ocho semanas después de que un enorme carguero se estrellara contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, provocando el colapso del puente, el gobernador de Maryland, Wes Moore, elogió los rápidos esfuerzos de recuperación y expresó su alivio por el hecho de que el Dali hubiera sido retirado del lugar del accidente.

La exitosa misión de transportar al Dalí lejos de los restos del puente representa un gran paso adelante para reabrir completamente el puerto de Baltimore cuya reapertura se espera para finales de mayo.

Moore dijo que fue una "hermosa vista" cuando no vio a Dalí en medio del canal en una conferencia de prensa el martes por la mañana, pero está presionando para la reconstrucción completa del Key Bridge.

El puente Francis Scott Key después de que el buque portacontenedores Dali fuera retirado en Baltimore, Maryland, EEUU, el lunes 20 de mayo de 2024. Después de 18 horas de preparativos para reflotar el barco que destruyó el puente Francis Scott Key de Baltimore, el buque portacontenedores Dali está siendo trasladado a un muelle cercano, mientras los funcionarios continúan limpiando el canal de escombros que ha bloqueado el puerto de la ciudad durante casi dos meses. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg vía Getty Images

“La misión no ha terminado. El trabajo no está terminado", expresó Moore. "No estaré satisfecho hasta que pueda contemplar esta misma vista y ver el puente Francis Scott Key en pie nuevamente".

Han pasado casi dos meses desde que el Dali se quedó sin energía y se estrelló contra una de las columnas de soporte del puente, cobrando la vida de seis trabajadores de la construcción y deteniendo la mayor parte del tráfico marítimo a través del puerto de Baltimore.

Ahora que el Dali está de regreso en una terminal marítima, el esfuerzo continúa para retirar partes del Key Bridge que aún están en el barco. Un equipo de salvamento continuó retirando acero del agua poco después de la partida del Dali, dijo Moore. El gobernador agregó que ya se han retirado más de 10,000 toneladas de acero.

A principios de esta semana, Moore elogió la limpieza y recuperación por “lograr en cuestión de semanas lo que muchos pensaban que llevaría meses”. El funcionario también indicó que Maryland seguirá trabajando para limpiar el canal, apoyar a las personas afectadas y reconstruir el puente Francis Scott Key.

Las autoridades de Maryland realizaron una demolición controlada del mayor tramo de acero restante del derrumbado puente Francis Scott Key en Baltimore el lunes.

El cronograma optimista para reconstruir y reabrir el Key Bridge es de cuatro años. Moore dijo que es un cronograma agresivo que se puede cumplir con coordinación y apoyo financiero total del Congreso, incluido el 100% de costos compartidos.

Los senadores estadounidenses y miembros del Congreso de Maryland ya presentaron una legislación que "garantizaría que el gobierno federal apoye el 100% del reemplazo de este puente crítico y sus accesos en la ciudad de Baltimore, el condado Baltimore y el condado Anne Arundel", anunció la oficina del senador Chris Van Hollen en un comunicado de prensa.

A los 21 miembros de la tripulación del barco, la mayoría de los cuales son de la India, no se les había permitido salir del barco desde el colapso. Después del regreso del barco a la costa, los trabajadores podrán pasar algún tiempo fuera del barco, afirmó Moore.

Se espera que el Dali permanezca en Baltimore durante cuatro a seis semanas mientras las tripulaciones trabajan en las reparaciones y retiran los escombros del barco.

El Dali está gestionado por Synergy Marine Group y es propiedad de Grace Ocean Private Ltd., ambas de Singapur.

El FBI inició una investigación criminal sobre las circunstancias que condujeron al accidente.

El Dali experimentó dos apagones eléctricos unas 10 horas antes de zarpar del puerto de Baltimore rumbo a Sri Lanka. Posteriormente, la tripulación realizó cambios en la configuración eléctrica del barco, cambiando a un sistema de transformador y disyuntor que anteriormente había estado fuera de uso durante varios meses, según el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).

Dos apagones más dejaron al Dali sin propulsión, desviándose de su rumbo justo cuando se acercaba al puente Key. Para entonces, dos remolcadores que habían guiado al Dali fuera del puerto se habían despegado (protocolo normal, según el informe), pero cuando se cortó la electricidad, los remolcadores estaban demasiado lejos para ayudar a evitar el desastre.

Moore calificó los hallazgos iniciales de la NTSB como "preocupantes" y dijo que los responsables deben rendir cuentas plenamente, aunque será un proceso largo.