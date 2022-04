Muere niño de 7 años atropellado mientras esperaba el autobús escolar en Bethesda

WASHINGTON DC- El niño de 7 años que fue atropellado el miércoles mientras esperaba el autobús escolar en una parada de Bethesda, Maryland, ha muerto, confirmaron las autoridades este jueves.

El trágico suceso se registró en la intersección de King Chales Way y Grosvenor Lane. El menor, cuyo nombre no ha sido revelado, estaba en la parada junto a su padre y a su hermano menor de 18 meses, esperando el vehículo escolar para dirigirse a su plantel, cuando fue arrollado por un conductor que viaja en dirección oeste por King Charles Way y perdió el control de su auto.

Los paramédicos trasladaron al chico y a su padre a un hospital. El niño sostuvo lesiones críticas, mientras las del padre eran consideradas más leves, precisaron las autoridades. El bebé, que estaba en un coche, salió ileso.

Testigos describieron haber oido los gritos del pequeño.

“Una mañana horrible, horrible”, dijo Allen Hassani, quien se dirigía a su trabajo cuando escuchó la colisión y salió a ayudar a la familia.

El conductor dijo a nuestra estación hermana NBC Washington que lamentaba profundamente lo sucedido. “Perdí el control, salió de mi control”, dijo el hombre. “Lo lamento tanto, tanto”.

No estuvo claro de inmediato qué causo el incidente y el automovilista no ha enfrentado cargos.

Otros testigos narraron que el conductor estaba saliendo de una comunidad de casas cuando se saltó la acera, condujo sobre unas plantas y avanzó hacia un área de césped donde esperaban los niños.

El vehículo entonces pasó por Grosvernor Lane y terminó por impactar una señal de tránsito y un arbusto.

Cualquier persona con información puede llamar a las autoridades al 240-773-6620.