Muerte de un hondureño y otros dos incidentes violentos en Silver Spring podrían estar relacionados a pandillas, según vecinos

Un joven identificado como Williams Anderson Cruz, de 19 años, falleció durante la madrugada del miércoles tras recibir varios impactos de bala en la ciudad de Silver Spring, en el condado Montgomery. De acuerdo con su primo, Alexis Rodas López, unos hombres se acercaron a un grupo, en donde estaba Cruz, para luego abrir fuego.

“Llegaron dos manes llegaron corriendo (y) salieron de la nada disparando… No les dio tiempo ni de reaccionar", relató.

A pesar de que la familia no sabe quién pudo haber sido el responsable de la muerte de Cruz, insisten en que grupos delictivos conocidos como pandillas pudieran estar involucrados.

"No tenemos ninguna idea porque ellos no eran mareros. No andaban en ese camino, ellos eran trabajadores", explicó, por su parte, Oscar Rodas, tío de la víctima.

De acuerdo con la madre de Cruz, el joven soñaba con fundar una empresa de distribución de productos y por fin sacar a su familia de apuros económicos.

"Él trabajaba mucho, hacía deliveries para una compañía", destacó Berta Cruz.

La familia exige justicia por la muerte del joven al tiempo que esperan trasladar sus restos a su natal Honduras. Si deseas ayudar, puedes hacerlo a través de este enlace de GoFundMe.

REPORTAN OTRA BALACERA Y UN MISTERIOSO HALLAZGO

Lo que empezó como un día de celebración terminó en tragedia para un hondureño luego que un presunto enfrentamiento con un oficial de seguridad privada, le costara la vida en el bar Christ en Baltimore.

Horas después del asesinato de Cruz, se reportó una segunda balacera que cobró la vida de una persona y dejó a otra herida muy cerca de esa zona, en 9000 de Piney Branch Road.

Por tal razón, Berta Cruz enfatizó en que los crímenes podrían estar vinculados a las pandillas.

“Las pandillas tienen sus zonas, ellos cobran renta, amenazan… es increíble. A uno ya le da miedo", subrayó.

Posteriormente, en un área boscosa que separa las dos escenas del crimen, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en los árboles de la zona. Allí, la figura de un esqueleto colgaba de un árbol y la osamenta de plástico de un cerdo yacía en el suelo alfombrado con hojas color café.

La policía de Montgomery indicó a Telemundo 44 que trabajan para determinar si los dos tiroteos y el cuerpo encontrado en la zona boscosa están relacionados. No descartan la participación de grupos delictivos en estos crímenes.