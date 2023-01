Mujer denuncia haber sido atacada por hombres en Union Station y la policía supuestamente “no hizo nada”

Una mujer que presuntamente fue atacada mientras caminaba hacia la entrada de Union Station el viernes denunció que la seguridad dentro del edificio no tomó en serio sus súplicas de ayuda.

La víctima, Nadia, dijo que un grupo de hombres la bloqueó cuando intentaba entrar para tomar un tren de DC a Nueva York para visitar a su hija.

“El tipo, frente a mí, que es grande y alto, se inclinó y no me dejó ir. Yo estaba tratando, tratando y tratando. Luego vi que otros hombres me rodeaban”, relató.

En un momento, dijo que uno de ellos tenía la mano en su bolso. Ella apartó su mano, continuó empujándolos y de alguna manera escapó ilesa de la situación.

“La experiencia, ahora tengo miedo por mí, por mi hija porque viajamos mucho”, afirmó Nadia.

Dijo que también estaba muy molesta porque gritó a la policía y a otros que la ayudaran una vez que estuvo dentro de la estación, pero nadie respondió.

“Me quedé como sin palabras. No podía creer. De verdad, le pides ayuda a la gente que trabaja allí. Nada. Cero”, enfatizó Nadia.

Ahora comparte su historia con la esperanza de generar conciencia y resaltar la necesidad de una mayor presencia policial en la estación y sus alrededores.

“Las personas deben estar protegidas por la policía y sentirse seguras para viajar”, agregó.

Nadia también presentó un informe a la policía, quien le aseguró que buscarían cualquier video para ayudar con su investigación.

“Estoy feliz de que mi mamá esté bien. Estoy muy agradecida y me siento muy afortunada. Creo que si hubiera estado en la situación, no creo que hubiera sido tan valiente como ella”, señaló su hija.

Nuestra cadena hermana NBC Washington se ha comunicado con el Departamento de Policía Metropolitana, pero aún no ha recibido respuesta.