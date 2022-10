Mujer muere atropellada en Fairfax por presunto conductor que se dio a la fuga

Una mujer murió el domingo luego de ser atropellada por un conductor que presuntamente se dio a la fuga en la cuadra 4200 de Annandale Road en Fairfax, Virginia, informó la policía.

Según la investigación, mientras la mujer caminaba fuera del cruce peatonal, la impactó un vehículo que iba a baja velocidad por los carriles de circulación hacia el norte. Sin embargo, las autoridades indicaron que el conductor no se detuvo a ayudarla.

“Cuando respondieron los oficiales, la ambulancia pudo llevar a esta mujer que fue atropellada a un hospital donde lamentablemente falleció (...) Los oficiales que están asignados están todavía trabajando en este caso. Lastimosamente, aún no tenemos al conductor porque se dio a la fuga”, detalló el portavoz de la policía de Fairfax, Sergio Andrade.

Un testigo observó que un pequeño SUV o sedán blanco se detuvo en la zona en el momento del accidente y luego se alejó. Los detectives continúan recorriendo el área para identificar el vehículo y poder esclarecer este hecho.

Con este incidente, ya suman 14 atropellos sólo en Fairfax en lo que va del año. No obstante, a pesar de que es una zona muy transitada por peatones, alguno de ellos denunciaron que el área no tiene las señales de tráfico adecuadas y que no hay paso para el cruce de personas.

“Hay unos carros que pasan a demasiada velocidad, no respetan las leyes y por eso es que pasan los accidentes. Por eso es que mejor siempre espero a que no pase ni un carro para no tener accidente”, resaltó el transeúnte, Maynor Salazar.

Las autoridades aún no han revelado el nombre de la víctima pero exhortan a la comunidad a cooperar con el esclarecimiento del caso.