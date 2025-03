Mujer denuncia que su esposo habría sido deportado por error a El Salvador

Una mujer de Beltsville en Maryland asegura que su esposo fue deportado por error a El Salvador, donde ahora, su vida podría estar en peligro.

Jennifer indicó su esposo se encuentra en la prisión CECOT. A pesar de su estatus de protección en Estados Unidos, el abogado de la familia teme que la deportación podría estar relacionada a acusaciones desestimadas de que estaba conectado a una pandilla en el 2019.

“Fue un dolor porque sentí mucha rabia, que el gobierno me había fallado; lo había puesto en un lugar donde yo no sabía si él iba a estar bien”, explicó Jennifer.

Según la esposa de Armando, todo habría comenzado con una parada de tráfico el miércoles pasado. Jennifer agregó que desde que fue arrestado, su esposo mantuvo comunicación con ella. Telemundo 44 no revelará los nombres completos de la pareja por motivos de seguridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Jennifer agregó que no sabe nada de Armando desde el viernes, pero lo reconoció en fotografías y videos compartidos en las redes sociales.

“Yo lo reconocí por sus tatuajes, y por dos cortadas que el tiene en la cabeza. Yo contacté a los abogados en El Salvador y yo les dije que él estaba ahí y el abogado se movió y confirmó que sí, su nombre estaba en la lista”, detalló.

La mujer narró a Telemundo 44 los momentos de angustia al recibir la llamada de que su esposo estaba siendo detenido por agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“ICE le dijo que se bajara del vehículo, que se lo iban a llevar arrestado. Él (preguntó) que por qué si él tenía asilo político y tenía su permiso de trabajo y su licencia, todo con él”, señaló.

Jennifer dijo que, en ese momento, lo bajaron del auto y dejaron al menor, que tiene autismo, dentro del vehículo.

“Me dijeron que tenía 10 minutos para llegar o mi hijo sería enviado a protecciones de niños”, agregó.

Ella también asegura que agentes de ICE le habrían informado que el estatus legal de Armando había cambiado.

“El oficial me decía que yo me despidiera de él. Me dio dos oportunidades: una cuando estaba afuera del vehículo y mi hijo le dio un abrazo y de ahí lo subieron a la patrulla”, expresó.

Desde entonces, según Jennifer, su esposo fue trasladado a centros de detención en Baltimore, Louisiana, e Hidalgo, Texas para luego ser deportado finalmente.

Telemundo 44 buscó en los registros policiales y Armando no cuenta con un récord criminal en Maryland o en DC.

Por su parte, un abogado que ha estado en comunicación con la familia desde El Salvador, indica tampoco habría registros de ningún crimen cometido por el en el país.

“Él se va de 14 o 15 años a Estados Unidos. Nunca fue detenido ni llevó ningún récord policial. Por lo tanto, él no tiene ningún registro acá”, explicó el abogado Jaime Ortega.

Sin embargo, en el 2019, fue arrestado en Estados Unidos tras una denuncia de que estaría conectado a las pandillas.

Esto, según nos explicó su abogada, habría ocurrido después de estar buscando trabajo en el mismo lugar donde estaba presente otra persona con posibles conexiones a la organización criminal, y llevar puesta una camiseta con un logo que oficiales pensaron estaba conectado al grupo.

El caso se desestimó por falta de evidencia, según su abogada, Lucía Curiel.

Telemundo 44 entrevistó a Jennifer en ese momento. Ahora el temor y la incertidumbre le acompañan, mientras ansía una solución.

“Ellos lo tienen que poner en un avión y traerlo para aquí lo antes posible”, acotó.

Telemundo 44 contactó a ICE en Maryland, quienes nos refirieron a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, a los cuales les solicitamos más información sobre este arresto, el motivo, su ubicación actual, y si en efecto, ya ha sido deportado.

Mientras aún esperamos una respuesta por parte de la Casa Blanca, un representante del Departamento de Estado confirmó vía llamada telefónica que sería el Departamento de Seguridad quienes tendrían que dar una respuesta sobre el caso.