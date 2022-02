Mujer hallada muerta en DC-295 era madre de 6 niños

Una mujer que fue hallada muerta en DC-295 la mañana del sábado era una madre de seis niños, quien se fue de la casa para conseguirles desayuno y nunca regresó, según la hermana de la mujer.

Passion Pleasant, de 32 años y del noroeste de D.C., murió después de ser baleada y apuñalada varias veces. Estaba en una relación con el hombre que enfrenta cargos por su muerte, dijo su hermana el lunes.

“Mi hermana era una persona compasiva. Siempre quería ser de alguna ayuda”, dijo Portia Pleasant. “Naturalmente era una persona que apoya a otros”.

La policía del Distrito había respondido a DC-295, también conocido como el Anacostia Freeway, a eso de las 11:15 a.m. el sábado por un informe de una persona inconsciente.

Varias personas, incluyendo una enfermera y un técnico de emergencias médicas fuera de servicio, pararon en la carretera cuando observaron a un hombre acostado encima de una mujer, según documentos judiciales.

Dichos testigos le dieron los primeros auxilios y RCP a la víctima, y le dijeron a la policía que el hombre seguía en el lugar. Cuando llegaron las autoridades, el hombre intentó huir, informaron los documentos.

Los oficiales descubrieron a Pleasant en el suelo cerca de un vehículo y sufriendo de puñaladas. Fue declarada muerta, y un médico forense luego determinó que también había recibido cinco impactos de bala.

Gregory Johnson, de 30 años y del sureste de Washington, fue arrestado bajo cargos de asesinato en una ofensa que era “de naturaleza doméstica”, informó la policía.

Johnson tenía puesto un brazalete electrónico con GPS, y datos lo mostraban cerca de la casa de Pleasant la mañana que fue asesinada, según documentos judiciales.

La víctima había estado tratando de terminar una relación con Johnson, dijo su hermana.

“Ella me lo había hecho claro que no quería lidiar más con él, y estaba tratando de encontrar una forma para que no la contactara”, dijo Portia Pleasant.

La víctima trabajaba como recepcionista de restaurante y mesera, y estaba criando a tres hijos y tres hijas sola.

“Estoy destrozada”, dijo su hermana. “Ella tenía mucha gente que la quería”.

Según registros de la corte, la policía notó que Johnson sufría heridas consistentes con una pelea, pero el sospechoso negó que le había hecho daño a Passion Pleasant. Fue ordenado a someterse a un examen de salud mental y detenido sin derecho a fianza.

Pleasant es la cuarta víctima de un homicidio doméstico en D.C. de 2022, de un total de 15 asesinatos.

Sierra Johnson murió el mes pasado después de que, según la policía, su novio le disparó en un vehículo frente a sus hijos. Johnson, de 27 años, estaba embarazada y el sospechoso presuntamente no quería que llevara el embarazo a término, según documentos judiciales.

Nueve de los 28 homicidios que están bajo investigación y que ocurrieron el mes pasado en toda la región de D.C., incluyendo el norte de Virginia y el sur de Maryland, fueron de naturaleza doméstica, según información de la policía.