Nationals Opening Day 2022: Lo que debes saber

Si planeas ir a celebrar el juego inaugural de los Washington Nationals en el Nationals Park, o simplemente tienes pensado asistir a algún partido esta temporada, te decimos lo que debes saber:

Qué es el juego inaugural y cuándo se celebra este 2022

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

El juego inaugural - el primero de la temporada disputado en casa - se celebrará este jueves, 7 de abril. Este año, el primer lanzamiento está pautado para las 4:05 p.m. Aunque te advertimos: hay posibilidad de lluvia para la tarde de este jueves, así que mantene actualizado con la Autoridad en el Tiempo sobre cualquier contingencia.

Los rivales de los Nationals en el "home opener"

Los Nats arracarán la temporada en un encuentro con los New York Mets - quienes ahora cuentan con Max Scherzer, el expícher del equipo capitalino, entre sus filas. Los Nats y los Mets jugarán cuatro partidos en el Nats Park: este jueves, 7 de abril; el viernes, 8, el sábado, 9, y el domingo, 10.

Qué esperar de los Nats esta temporada

Los Nationals entran a la temporada 2022 con expectativas más bajas que en años anteriores. En los últimos meses, han tenido cambios importantes en su lista, incluidos Max Scherzer y Trea Turner quienes se fueron del equipo el verano pasado.

Washington busca ahora construir un grupo más joven centrado en su jardinero estrella: el dominicado Juan Soto.

Soto está entre los favoritos para ganar el reconocimiento de Most Valuable Player (y el mismo Dave Martínez dijo a Telemundo 44 que confía que lo obtendrá). El joven jugador contará además con el respaldo de otros dos bateadores estrellas Nelson Cruz y Josh Bell. Depositando sus esperanzas en él, los Nats esperan poder mantener a Soto en su roster por más tiempo antes de que se convierta en agente libre después de la temporada 2024.

Quizá la gran incógnita de esta temporada es el lanzador Stephen Strasburg, quien regresa al campo tras someterse a varias cirugías en los últimos dos años. La dupla de Strasburg y su compañero en el picheo Patrick Corbin se reencontrará mientras brazos más jóvenes como Josiah Gray continúan su desarrollo.

Todo apunta a que no debemos subestimar a los Nationals esta temporada.

Un dato curioso: los Nats debutarán sus camisetas temáticas de los Cherry Blossoms en sus juegos de apertura el 9 y 10 de abril, parte de una colaboración con los Washington Wizards, quienes lanzaron sus jerseys inspiradas en estos árboles icónicos de Washington el año pasado.

Si quieres comprar una, puedes visitar la página de MLB.

Nuestro presentador de deportes, Moisés Linares, conversó con el líder de los Washington Nationals durante el entrenamiento de primavera en West Palm Beach

Los protocolos por COVID-19 en el Nationals Park este 2022

Según el sitio web del Nats Park: "Los Washington Nationals siguen las regulaciones estatales y federales más actualizadas en relación a las políticas de vacunación. Cualquier individuo que quiera ingresar al Nationals Park deberá adherirse a estas directrices. A aquellos que no lo hagan, se les podría pedir que se retiren [del recinto]".

Telemundo 44, NBC Washington y NBC Sports Washington están a la espera de información más específica sobre las medidas de bioseguridad del Nats Park, si es que tienen algunas reglas particulares.

Washington, D.C., ya no exige el uso de mascarillas en espacios interiores o exteriores. Sin embargo, los establecimientos pueden optar por seguir requiriendo los cubrebocas a sus empleados o clientes si lo consideran pertinente.

La ciudad tampoco exige certificado de vacunación para el ingreso a locales cerrados.

Cómo llegar al Nationals Park

Tienes varias opciones:

Metrorail: Si piensas tomar Metro, la estación más cerca es Navy Yard-Ballpark en la línea verde, a solo una cuadra del Nats Park.

Metrobus & Circulator: Varias rutas de Metrobus operan en ese sector de la ciudad. Aquí puedes ver los horarios y un mapa de las rutas. También puedes tomar el Circulator. La ruta de Union Station-Navy Yard deja a los pasajeros en la entrada de la estación de Metro de Navy Yard en M Street y New Jersey Avenue SE.

Taxi de agua: Si quieres hacer un breve recorrido pintoresco antes del partido, Potomac Riverboat Company ofrece servicio de taxi entre Georgetown, Old Town Alexandria, en Virginia, y National Harbor, Maryland, hasta el Diamond Teague Park, ubicado frente al Nationals Park. Puedes encontrar más información de los boletos aquí.

Estacionamientos: puedes comprar pases de estacionamiento techado o no techado con antelación aquí. También tienes la opción de esperar hasta el día del partido para la disponibilidad de puestos es por orden de llegada y no siempre hay disponibles. Ten en cuenta que las instalaciones de estacionamiento del Nats Park ya no aceptan efectivo y solo funcionan con tarjetas de crédito o débito.

Algunas promociones y eventos espciales esta temporada

A partir del segundo juego de la temporada, el viernes, 8 de abril, podrás encontrar una diversidad de promociones.

El juego del domingo, 10 de abril, incluirá una celebración del National Cherry Blossoms Festival.

El lunes, 18 de abril, es el día de Jackie Robinson y del Legado Afroestadounidense.

El miércoles, 20 de abril, es el día de Apreciación a los Militares.

El fin de semana inaugural para los niños se celebrará el 23 y 24 de abril y los primeros 5,000 fans (de 12 años o menores) recibirán una camiseta de Juan Soto.

Otros eventos especiales son: el día de concienciación sobre la sordera (27 de junio), la noche de los pasantes (14 de julio) y el día de Herencia Hispana (16 de septiembre)

Puedes encontrar más información aquí.

Protocolos de seguridad en el Nats Park

El estadio ha establecido nuevos protocolos de seguridad que buscan agilizar el proceso de ingreso al establecimiento. La tecnología CEIA OpenGate supone que los fanáticos no tendrán que sacar sus llaves o billeteras de sus bolsillos.

Sin embargo, recuerda que todos los bolsos más grandes que un bolsito de mano (5 x 7 x ¾ pulgadas o menos) deberán ser transparentes, de vinyl o PVC. El Nats Park indicó que estos bolsos no serán registrados. No se permiten mochilas grandes.

Qué puedes llevar (y qué no) al Nats Park

Puedes llevar:

Botellas de agua transparentes cerradas o vacías, no más grades de un litro, cajitas de jugo, contenedores de insulina y comida para bebés.

Una porción de comida, siempre y cuando estén en una de las bolsas aprobadas bajo la políticas de morrales, o que quepa en las manos.

Bolsos permitidos: carteras, bolsas y hieleras no pueden exceder 16"x16"x8". Morrales más grandes tendrán que ser transparentes, indica el Nats Park

Pañaleras o bolsos por razones médicas.

No puedes llevar: