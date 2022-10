Balacera en Navy Yard deja un herido y daños en la ventana de un restaurante

Un tiroteo dejó un hombre herido y destrozó la ventana de un restaurante el miércoles en el vecindario Navy Yard de Washington DC, informó la policía.

Una bala rozó al hombre y una ventana se hizo añicos en Buffalo Wild Wings en Half Street alrededor de las 7 p.m., agregó la policía de DC.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

No está claro si el herido estaba en el restaurante o en la calle. Las autoridades aún no han informado no si el tiroteo pudo haber sido dirigido.

Otro hombre fue detenido en relación con la balacera. No se dio a conocer de inmediato información sobre posibles cargos.

El tiroteo ocurrió a pocas cuadras de la balacera mortal del domingo cerca de Nationals Park. La policía indicó anteriormente que el ataque iba dirigido a la víctima.