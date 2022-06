Niño de 16 años es arrestado tras el apuñalamiento de estudiante de 18 años en Alexandria

Un niño de 16 años enfrenta cargos de asesinato en conexión al apuñalamiento mortal de un estudiante de 18 años de Alexandria City High School, según las autoridades.

El sospechoso, un alumno de la misma escuela, está detenido en el Northern Virginia Juvenile Detention Center. Su nombre no ha sido revelado.

Luis Mejía Hernández, un joven a punto de graduarse, murió tras ser apuñalado en el pecho en el Bradlee Shopping Center cerca de su escuela durante una pelea entre 30 y 50 adolescentes, según las autoridades.

"Él se iba a graduar este sábado que viene, incluso me llamaron de la escuela para que me haga presente para retirar su diploma… no sé si tenga la fuerza para hacerlo”, dijo su padre, Osmín Mejía.

Oficiales encontraron a la víctima cuando llegaron al estacionamiento de McDonald’s en el centro comercial para interrumpir el altercado a eso de las 12:30 p.m., según las autoridades.

El Bradlee Shopping Center donde se desató la alteración es un lugar de almuerzo popular entre los estudiantes de la escuela. El septiembre pasado, un adolescente sufrió una herida de bala cerca del mismo McDonald’s.

Alexandria City High School continúa con el aprendizaje virtual

Alexandria City High School anunció el lunes que llevará a cabo un “retorno modificado” y sólo algunos alumnos deben asistir a los cuatro planteles de la institución esta semana. Eso incluye a los estudiantes que necesitan completar exámenes o requisitos para graduarse.

Solo los siguientes estudiantes deben asistir a la escuela, según funcionarios:

Aquellos de último año, o seniors, que deben completar requisitos de la graduación

Aquellos de último año que tienen que participar en el ensayo de la graduación (3 de junio)

Alumnos que deben satisfacer SOL u otros exámenes requeridos

Alumnos en el programa instructivo especializado de la ciudad de Alexandria City High School

Todos los estudiantes estaban en aprendizaje virtual después del apuñalamiento hasta el final de la semana pasada.

"Queremos volver a asegurarles que se han implementado y permanecen vigentes nuevas medidas de seguridad en ACHS, y hemos compartido múltiples comunicaciones con los estudiantes y las familias de ACHS, incluida la información más reciente del director ejecutivo Peter Balas sobre la logística para esta semana para la Clase de 2022, así como estudiantes en los grados 9-11", dijo el superintendente en una carta al personal y las familias el miércoles.

Recursos para los estudiantes

El Superintendent Dr. Gregory C. Hutchings, Jr. dijo que las escuelas ofrecerán consejeros a los estudiantes, y que servicios de interpretación en inglés y español están disponibles.

Los consejeros se pueden contactar por correo electrónico, el programa Canvas o al 703-824-6800.

Los alumnos también pueden comunicarse con las líneas de crisis mandando la palabra CONNECT por texto al 85511 o llamando a CrisisLink al 703-527-4077, según el director ejecutivo de la escuela Peter Balas.

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares tiene consejos para ayudar con los momentos de duelo.

Hutchings también alentó a los padres a controlar el uso de las redes sociales de sus hijos adolescentes, ya que es posible que estén circulando en línea videos perturbadores de la violencia.

"Anímalos a no ver el video ni compartirlo con otros", dijo.