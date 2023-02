Niños estarían consumiendo comestibles con THC, advierten las autoridades de Fairfax

Las autoridades del condado Fairfax advierten sobre el consumo de THC en niños en momentos donde los productos con el componente psicoactivo del cannabis son mucho más fácil de conseguir, pero que podrían tener efectos mortales.

El portavoz de la policía de Fairfax, Sergio Andrade, detalló los distintos comestibles que podrían tener esta sustancia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Últimamente, hemos encontrado botellas de bebidas, que parece que fueran bebidas para después del ejercicio o botellas que te dan energía o cosas asi", explicó.

Según el Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento, al menos 3,000 casos pediátricos de consumo de cannabis comestible se registraron en 2021. Mientras, 573 fueron admitidos en unidades de cuidados intensivos y, a nivel local, desde agosto la policía de Fairfax informó que ha atendido 26 casos de sobredosis en menores por productos de este tipo.

"Estos niños no son niños que estaban usando productos que sabían que tenía marihuana o THC, eran niños que estaban tomando esto sin saber que era", señaló Andrade.

La forma en la que impactan las drogas están estrictamente relacionadas al peso o contextura de quien las consume, según el doctor José Torradas.

"Cuando tenemos niños o infantes bien pequeños que consumen una cantidad que podría ser bien pequeño, este efecto se va a multiplicar comparado con alguien que sea un adulto y mucho más grande", puntualizó el médico.

La paranoia, la ansiedad, el distanciarse de la familia y amigos, son algunos de los efectos psicoactivos de esta sustancia, según el médico.

"Lamentablemente, esos productos de THC y de marihuana no están regulados en el estado, ese es el problema más grande", afirmó Andrade.

Sobre todo porque vienen en empaques similares a las de otras golosinas convencionales, y solo con una pequeña advertencia de que contienen ese ingrediente. Para los expertos médicos, en casos de sobredosis por esta droga, medicamentos como narcan, no serían efectivos.

"He visto muchísimas muertes a causa de los opios porque la gente para de respirar y por eso damos el narcan, el cannabis no es así, no paras de respirar si es solo intoxicación", subrayó, por su parte, el doctor.

Por tal razón, visitar una sala de emergencia es lo más recomendado.

Del mismo modo, Torradas indicó que señales como ojos rojos, ojeras, adormecimiento y aumento en el uso de gotas de ojos podrían ser indicio de que un menor está consumiendo cannabis.