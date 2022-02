“No están pensando en las familias”: ordenan a decenas de residentes desalojar complejo en Arlington por nuevo proyecto

WASHINGTON - Decenas de residentes de un complejo de apartamentos en Arlington, Virginia, temen quedarse sin un hogar muy pronto. Hace unas semanas, fueron notificados que tendrían que desalojar sus residencias asequibles antes de finales de marzo ya que el inmueble será demolido para el desarrollo de un nuevo proyecto de construcción.

Son casi 60 los inquilinos de Columbia Gardens Apartments, ubicado cerca de Columbia Pike, que se verían afectados. Estos recibieron una carta el 28 de enero, donde se les informaba que sus contratos no serían renovados. Básicamente, fue un aviso de desalojo, según dijeron los afectados a Telemundo 44: tienen hasta el 31 de marzo para abandonar sus apartamentos.

“Hemos [estado] viendo en otras áreas los apartamentos y la verdad que en ninguna parte hay desocupados ahorita”, dijo Kerlin Padilla, una de las residentes. “Entonces, como puedes ver, todas las personas aquí nos estamos deshaciendo de nuestras cosas y no sabemos todavía para donde nos vamos a ir”.

“Aquí no están pensando en las familias, no están pensando en que va a haber un efecto dominó que va a afectar a las familias, a sus hijos, en las escuelas, esto no es solo moverlos a un lugar como que fueran unas personas sin respeto, sin dignidad”, agregó la líder comunitaria Janette Valenzuela.

El delegado estatal Alfonso López se ha manifestado en contra de la decisión del desarrollador, indicando que: “Nunca hay un buen momento para forzar a docenas de familias fuera de sus viviendas pero este es, sin duda, una manera particularmente mala de hacerlo”.

Sin embargo, pese a ser controversial, la acción no es ilegal. El código de Virginia establece que los propietarios de inmuebles deben dar un mínimo de 30 días de aviso para aquellos con un alquiler de mes a mes, y de 120 días de notificación en caso de alquileres de un año.

Merion Companies, la empresa dueña de la propiedad, afirmó a nuestra estación hermana NBC Washington que ha garantizado la disponibilidad de unidades en un inmueble cercano para las familias que lo necesiten, por el mismo precio que ahora pagan. Algunos inquilinos elegibles, incluso, podrían recibir una asistencia de $200 por mes.

Pero esta ayuda no tranquiliza a los residentes del complejo.

“Me siento triste porque es poco tiempo el que nos han dado”, dijo Martha Alegria, una de las residentes. “En un mes no vamos a encontrar dónde irnos. Y los apartamentos a los que nos han referido son los que están igual… menos de ratones y cucarachas”.