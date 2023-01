“No nos avisaron”: trabajadores de Burger King en DC quedan sin empleo tras cierre repentino

Un grupo de trabajadores hispanos comenzó este año 2023 sin trabajo debido al cierre del restaurante Burger King donde trabajaban, algunos incluso por más de 15 años.

El reconocido restaurante de comidas rápidas ubicado en Connecticut Avenue en Washington DC cerró el último día de 2022, dejando no solo a los residentes del área sin el último Burger King en la capital, sino a cerca de 20 empleados sin trabajo.

“El sábado no trabajé porque cuando yo vine, ya estaba ahí el que manda a las tiendas, y nos dijo que ese era el último día de trabajo. Me llevé esa sorpresa”, dijo Rebeca Merche. “Ahora estoy sin empleo y soy madre soltera. Yo sólo pagaba la renta para mi hijo y para mi”.

Como Merche, el resto del grupo de trabajadores comenzaron este 2023 con la noticia de que no tenían más empleo.

“El miércoles sólo el [gerente] me habló porque yo no trabajo los miércoles, entonces me dijo qué iban a cerrar la tienda pero no sabían si una semana o dos semanas más íbamos a estar trabajando”, indicó Lidia Melchor. “El sábado no trabajo, entonces me llamaron y me dijeron que la tienda ya estaba cerrada”.

Pero el restaurante no le avisó a todos los empleados que cerraría el local.

“Un día antes de qué ellos cerraran, les avisaron a los demás empleados, pero a mí nunca me llamaron para avisar”, afirmó Ingrid Contreras.

Estos trabajadores se preguntan por qué aparentemente no se les avisó con tiempo sobre sus despidos.

El abogado Arón Zavaro explicó que “en general en DC, todos los empleados son a voluntad, lo que significa que pueden ser despedidos en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin preaviso".

De acuerdo a Zavaro, la ley de ajuste y recualificación de los trabajadores, conocida como la Ley Warrant, que pide a los empresarios avisar a los empleados con 60 días de antelación el cierre de una instalación, no aplica en este caso.

"En primer lugar, la forma en que un cierre de instalaciones se define en la ley, tiene que afectar a 50 o más empleados. Y creo que en este Burger King en particular, sólo 20 empleados se ven afectados por este cierre”, dijo. “Otra razón por la que podría no aplicarse en este caso es que hay al menos tres excepciones diferentes a la ley de orden judicial. Así, por ejemplo, si Burger King pudiera demostrar que el cierre se debió a circunstancias imprevisibles del negocio o debido a la alteración del negocio en el lugar, la Ley Warrant no se activaría, y el requisito de notificación no se aplicaría en este caso particular".

Muchas de las trabajadoras son madres solteras. Otros dicen que está es una época muy difícil para buscar trabajo

“Nosotros entramos en pánico. Entramos en pánico porque no nos avisaron nada y en tiempo de frío - ¿pues cómo buscar trabajo en tiempo de frío? No hay trabajo”, aseguró Antonia López.

Telemundo 44 aún espera respuesta de Potomac Foods Group, la compañía propietaria del Burger King.

Si estás en una situación similar, recuerda que puedes solicitar la ayuda de desempleo en la ciudad o condado donde está tu lugar de trabajo.