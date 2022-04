‘No te vas a morir’: Niña de 12 años es herida de bala en Prince George’s

Una niña de 12 años recibió un impacto de bala en un complejo de apartamentos en Camp Springs, Maryland, el domingo, y una mujer cuenta que la consoló diciendo, ‘No te vas a morir’, mientras usaba un mantel para detener el sangrado.

La pequeña fue herida de bala en la cuadra 6200 de Maxwell Drive poco después de las 6 p.m., según las autoridades.

Una mujer, quien no quiso ser identificada, le dijo a nuestra cadena hermana NBC Washington que corrió a ayudarla cuando la vio en el prado sangrando.

“Me fui corriendo a mi casa. Agarré mi mantel - fue lo único que vi en el momento - y la envolví en el mantel. Y estuve consolándola”, dijo la mujer. “Estuve sobándole la cabeza, le estaba diciendo, ‘Va a estar bien’. Ella seguía diciendo, ‘No me quiero morir. No me quiero morir.’ Le dije, ‘No te vas a morir’”.

La mujer pareció haber recibido el impacto en la espalda, según la mujer.

“Nunca pensé en mis 29 años de vida que vería, desde cerca, a un niño acostado en el prado con una bala en la espalda”, dijo. “Fue muy, muy triste”.

Un vecino, Nicholas Bell, dijo que observó a jóvenes saliendo de un edificio en el complejo y que la víctima fue la última en salir.

“Pareció que se inclinaba al lado cuando salió… y luego continuó a caminar y colapsó por allá”, dijo Bell.

La niña fue llevada al hospital con heridas que no amenazan a su vida, según la policía.

Las autoridades están investigando si el tiroteo fue intencional o algún tipo de accidente.