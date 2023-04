“No tengo que tener límites”: grupo de mujeres en el DMV ofrece cursos de piñatas

La piñata es una tradición que toda latinoamérica y el resto del mundo ha adoptado, y el DMV cuenta con un grupo de mujeres que usan el arte para sanar y también generar ingresos.

“Cuando uno la empieza, uno piensa, ‘¿Cómo la voy a hacer?’. Pero cuando ya la terminas y ves tu trabajo… te da gusta ver que lo pudiste hacer y lo hiciste mucho mejor de lo que habías pensado”, dijo la piñatera Nancy Zamora Medina.

Es una tradición repleta de alegría y la herramienta perfecta para Impact Silver Spring – el grupo de mujeres que busca sanar a medida que crecen a nivel personal, y todo a través de las piñatas.

“El propósito ha sido rescatar a muchas mujeres que están confinadas en sus casas, que están tristes, que incluso muchas de ellas están hablando de suicidio. Entonces nosotros estamos tratando de crear un espacio donde ellas vean lo útiles que son, rescatar sus talentos y de esa forma que ellas sientan que pueden hacer algo”, dijo Carmen Hernández, de Impact Silver Spring.

Son piñatas artesanales que curan el corazón. Ninguna es igual, pero todas son especiales.

“Esto me ha ayudado mucho a darme cuenta de que no tengo que tener límites. Me alegra y aparte me hace olvidarme de cosas personales como problemas en la casa o con los hijos, pero darnos cuenta que nosotras tenemos proyectos que seguir adelante y tener metas en nuestras vidas”, dijo Medina.

La tradición ha contagiado al mundo entero, lo que ha abierto las puertas a un mercado más grande, y es esa apreciación la que ahora convierte a estas madres de familia en pequeñas empresarias.

“Quiero empezar a emprender mi propio negocio. He empezado en línea. Tengo dos páginas donde me he dado a conocer. Entonces quiero tener más ingresos para mí y para mi familia”, dijo la piñatera María Zamora.

El próximo taller dará inicio en el mes de julio. Para inscribirte, puedes llamar al 240-427-7386 y preguntar sobre el curso de piñatas.