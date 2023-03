Nueva clínica de aborto abrirá en Maryland para ayudar a residentes de ciudades aledañas

CHARLESTON, W.Va. — Un nuevo proveedor de servicios de aborto abrirá este año en Maryland, controlado por los demócratas, justo enfrente del profundamente conservador West Virginia, donde los legisladores estatales aprobaron recientemente una prohibición casi total del aborto.

El Centro de Salud de la Mujer de Maryland en Cumberland, aproximadamente a 5 milla de West Virginia, abrirá sus puertas en junio, un año después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el derecho al aborto.

“Horas en cualquier dirección, no hay otros proveedores de servicios de aborto aquí; está justo en medio de un desierto absoluto de abortos, y eso es por diseño”, destacó Katie Quiñonez, directora ejecutiva del Centro de Salud de la Mujer de West Virginia con sede en Charleston.

Esta era la única clínica de aborto del estado hasta que se vio obligada a detener los procedimientos después de que los legisladores aprobaran en septiembre una prohibición con exenciones limitadas.

La clínica Cumberland será el único centro independiente de atención de salud reproductiva en el área y el proveedor más occidental de aborto quirúrgico y médico y terapia hormonal de afirmación de género en Maryland. Quiñonez resaltó que la instalación será una opción más accesible para los pacientes en el norte de West Virginia, el oeste de Maryland, el centro sur de Pensilvania y Ohio, donde existe una orden judicial para prohibir el aborto.

Las clínicas de aborto independientes brindan la mayoría de los abortos en EEUU, especialmente para personas de bajos ingresos que viven en estados rurales aislados que son hostiles al acceso al aborto. Es más probable que las clínicas ofrezcan servicios de aborto después del primer trimestre y brinden opciones de aborto tanto quirúrgico como con medicamentos, según Abortion Care Network, la asociación nacional de proveedores independientes de servicios de aborto.

FALTA DE ACCESO A RECURSOS

Docenas de clínicas independientes en todo el país se han visto obligadas a cerrar sus puertas tras la revocación de Roe v. Wade, y en 14 estados no hay clínicas de aborto.

Actualmente, las pacientes de West Virginia que buscan un aborto ahora tienen que ausentarse del trabajo, viajar cientos de millas y pagar el alojamiento y otros alojamientos, “todo para obtener atención médica básica”, alertó Quiñonez.

“Nuestras comunidades merecen algo mejor: las personas deberían poder acceder a la atención del aborto sin demoras ni barreras”, subrayó.

El Centro de Salud de la Mujer de Maryland brindará servicios de aborto hasta el segundo trimestre y aceptará Medicaid de Maryland, que cubre el aborto. También ofrecerá exámenes anuales, métodos anticonceptivos, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, así como exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino.

Aunque allí no se pueden realizar abortos, la clínica de West Virginia todavía está abierta y ofrece otros servicios de salud reproductiva y servicios difíciles de encontrar, como la terapia hormonal de afirmación de género. Pero Quiñonez dijo que todavía reciben llamadas de pacientes ansiosas que no saben a dónde acudir para abortar. Hasta que la clínica de Maryland abra y pueda recibir referencias, su personal no tiene otra opción que enviar a las personas que llaman a un sitio web para encontrar servicios fuera del estado.

Desde enero de 2022, el fondo de aborto de la clínica ha distribuido $150,000 para más de 800 personas, en su mayoría residentes de West Virginia.

Maryland tiene un gobernador demócrata y una Asamblea General controlada por demócratas que ha demostrado su compromiso de preservar el acceso al aborto. El aborto es legal en Maryland hasta aproximadamente las 24 semanas de embarazo.

La clínica independiente de salud reproductiva más cercana a Cumberland que brinda servicios de aborto y terapia hormonal de afirmación de género es un Planned Parenthood a 90 millas de distancia en Frederick. Esa instalación solo proporciona aborto con medicamentos.

Una clínica más cercana en Hagerstown está abierta para abortos durante horas limitadas algunas veces al mes. Solo proporciona abortos en el primer trimestre y no acepta Medicaid de Maryland, una barrera para los pacientes de bajos ingresos, informó Quiñonez. De lo contrario, los pacientes deben viajar más de 100 millas a Pittsburgh o incluso más, a Baltimore o Washington DC.

Las renovaciones comenzaron la semana pasada en la clínica de Cumberland: los equipos estaban instalando nuevos equipos médicos y señalización, limpiando profundamente, aplicando pintura fresca, reemplazando pisos y parchando paneles de yeso.