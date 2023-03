Nueva legislación ayudaría a regular la venta de productos de cannabis en Virginia

Una medida para regular la venta de productos que contengan THC, el componente psicoactivo de la marihuana, está a la espera de la firma del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.

La legislación requeriría que las empresas que venden extracto de cáñamo industrial o alimentos que lo contengan puedan obtener una licencia particular. Así mismo, los productos no podrían contener más del 0,3% de THC o más de dos miligramos de THC por paquete.

Algunos miembros de la comunidad se mostraron satisfechos con la creación de esta medida que podría evitar que los menores de edad estén expuestos a esta sustancia.

“Cualquier cosa que se haga en exceso, que cause alguna adicción, creo yo que se tiene que regular sí o sí… porque una cosita lleva a la otra y es cuando nos damos cuenta de que estamos metido en un gran problema", opinó Ramón García, residente de Virginia.

“Yo me metí a una tienda y no me gustó. Me quedé asustada. Son cosas que (a) los niños le pueden dar...gomitas disfrazadas", señaló, por su parte, una madre que prefirió no ser identificada.

Sin embargo, dueños de pequeños negocios de la industria argumentan que la aprobación de las piezas legislativas HB2294 y SB903 podría cerrar sus puertas.

Este es el caso de Barbara Biddle quien sostuvo que, aunque algunos productos contienen por porción los niveles que requeriría el estado, el paquete tendría que ser retirado de las vitrinas, ya que continue mucho más de lo que se permitiría en el estado por cada paquete.

Mientras, la oficina de Youngkin resaltó que esta medida busca reforzar la seguridad y la salud de los niños de la ciudad.

"El gobernador está tomando fuertes acciones ante los peligrosos intoxicantes de THC, incluidos los sintetizados derivados del cáñamo, una prioridad para proteger la seguridad pública", reza el comunicado.