Orines, asaltos y ascensores rotos: Denuncian condiciones inhumanas en apartamentos en Takoma Park

Vecinos de un edificio residencial de 14 pisos en Takoma Park, Maryland aseguran que están viviendo en condiciones inhumanas, que tienen más de mes y medio sin ascensores y que indigentes viven en las áreas comunes del complejo.

Los residentes del complejo rompieron el silencio el martes, aunque muchos tienen miedo por ser indocumentados. Algunos están desesperados por mudarse y exigen que se les libere de sus contratos porque ya no pueden vivir con las supuestas condiciones de insalubridad e inseguridad del lugar.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Al parecer se sienten ignorados por la administradora del edificio y olvidados por las autoridades.

Las moscas delatan el olor putrefacto que se siente en varios pasillos del edificio residencial ubicado en el 6733 de New Hampshire Avenue en el condado de Prince George’s. El hedor es una combinación de la basura que se acumula en varias áreas y el orine que baña las escaleras.

“Tenemos ya casi mes y medio de estar sin elevadores. Nos ha estado tocando subir y bajar escaleras durante todo este tiempo. No se le da mantenimiento a las escaleras. Hay basura en todos los pisos, orines. Es algo inhumano, antihigiénico”, dijo Dania Sánchez, una inquilina.

Sánchez vive en el octavo piso y asegura que en las últimas semanas se ha caído dos veces por las escaleras tras resbalarse con orine.

“Y aún así, con dolor en mi rodilla y en mi espalda, me toca a mi bajar todos los días a dejar a mi niña en la escuela. Me toca bajar porque no la puedo dejar que baje sola porque aquí suben indigentes”, dijo.

Y es que los vecinos también aseguran que personas sin hogar hacen de las escaleras y las lavanderías sus lugares de descanso, agregando que incluso algunos han sido asaltados en los pasillos de su propio edificio.

“Están haciendo cosas sexualmente aquí en el cuarto, me entiende, y uno pasando por aquí. Hay ventanas, y hay mujeres, hay ancianos”, dijo otro inquilino, Yorman Amador.

Otros relatan historias similares.

“Primero la inseguridad es malísima. Te asaltan aquí adentro”, dijo la residente Helen Molina.

“Pues era un muchacho y una señorita, podríamos decirlo así, [que] se estaban drogando. Pero ese muchacho hacía unos 15 días me había asaltado. Él ya me conocía entonces pues me siguió”, dijo el residente Kevin Zamora.

No conforme con la basura que se observa acumulada en algunas áreas, al parecer en varios apartamentos las filtraciones y la falta de mantenimiento ahogan a los inquilinos.

“Solo una vez que llueve es suficiente para que se vaya emposando el agua y que se caiga del techo”, dijo Amador.

El martes, un poco antes de nuestro encuentro con los residentes del complejo, uno de los ascensores fue reactivado.

“Justamente cuando se dieron cuenta que Telemundo venía para acá, automáticamente por arte de magia se reparó uno de los elevadores”, dijo Sánchez.

Pero no pasó mucho tiempo y el ascensor se quedó atascado con una residente hispana en su interior.

“Lo acaban de arreglar y mira. Mi nuera está estancada ahí en el número 3 piso”, dijo el residente Dimas Bonilla. “Está muy mal pues. La gente aquí paga renta a tiempo y no arreglan nada”.

Los bomberos sacaron a la mujer y clausuraron el ascensor, dejando a los vecinos sin esperanzas de una pronta solución.

Nos comunicamos con la administradora del complejo Takoma Towers solicitando una entrevista y explicaciones sobre las condiciones que denuncian sus inquilinos, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.